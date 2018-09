Kavčič ni skrival slabe volje: Nekateri igralci so bili "mrtvi"

Pogovor s selektorjem reprezentance po tekmi na Cipru

9. september 2018 ob 22:58,

zadnji poseg: 9. september 2018 ob 23:30

Nikozija - MMC RTV SLO

"Težko je zdaj po tekmi kaj reči. Cipru čestitam za zmago," je po porazu slovenske reprezentance proti Cipru (2:1) v Ligi narodov dejal selektor Tomaž Kavčič.

Slovenija je izgubila še drugo tekmo v omenjenem tekmovanju. Po porazu v Stožicah proti Bolgariji (1:2) so slovenski nogometaši sklonjenih glav zelenico zapustili še v Nikoziji (2:1).

Kavčičevi varovanci so sicer povedli z golom Roberta Berića, nato pa zaspali v obrambi in gostiteljem dovolili izenačenje. Ko je že kazalo, da se bo obračun končal brez zmagovalca, pa je Petar Stojanović žogo z glavo na veliko navdušenje maloštevilnih ciprskih navijačev poslal za hrbet svojega vratarja.

Dvigniti glave in iti naprej

"Težko je zdaj po tekmi kaj reči. Cipru čestitam za zmago," je v uvodu v pogovoru za Televizijo Slovenija z Anžetom Bašljem dejal Kavčič in nadaljeval: "Pogledati je treba veliko stvari. Povedemo z 1:0, tekmo imamo pod nadzorom, ne vem, kam rinemo naprej. Dobili smo gol, vmes ga še damo (pri 1:1 je zadel Andraž Šporar, a je bil zadetek razveljavljen, op. a.). Tekma se je končala, kot se je. Dvigniti moramo glave in iti naprej."

Zamujali so, podaje niso bile ostre

Selektor slabe volje ni mogel skriti. "V prvem polčasu smo bili mrtvi. Zamujali smo, podaje niso bile dovolj ostre. Drugi polčas je bil dober, povedli smo, in zgodilo se je, kar se je," je povedal in poudaril, da je bilo kar nekaj igralcev utrujenih. "Pot je bila dolga, nekateri so bili utrujeni že po prvi tekmi proti Bolgariji. Nekateri so bili 'mrtvi'," je dodal 64-letnik. Pojasnil je, da je tokrat na Cipru igralo pet novih nogometašev: "Treba je ponuditi priložnost igralcem, sicer ne bomo vedeli, na koga lahko računamo v kvalifikacijah."

Dva poraza na dveh tekmah. Vseeno Kavčič še ni izgubil upanja. "Nismo daleč. Lahko bi zmagali že proti Bolgariji in tudi danes proti Cipru. Prišel bo ta dan, ker delamo dobro," je povedal. Na vprašanje, ali še vidi upanje, je brez oklevanja odgovoril: "Seveda!"

O morebitni ponudbi odstopa: Stvar je na drugi strani

Na novinarski konferenci je Kavčič povedal naslednje: "Ob polčasu smo se dobro pomenili, se je šlo boljše v igro, a potem ... Bolj sem bil zadovoljen s tekmo proti Bolgariji. Ciper je specifičen nasprotnik. Tudi na Norveškem so imeli v 1. polčasu večjo posest. Preveč napak delamo. Svoj cilj imamo postavljen. Upajmo, da se bodo vsi igralci vrnili in bomo enkrat zaigrali kompletni." In še o morebitni ponudbi odstopa: "Delam pošteno s svojim štabom, imam pogodbo, stvar je na drugi strani. Vem, kaj sem vložil, kaj je cilj."

Selektor Cipra Ran Ben Šimon ni želel podati mnenja o Sloveniji in zakaj so bili lahko boljši in zmagali. "Ne bom opravil umazanega posla za vas. Težka tekma, izjemno spoštujem Slovenijo in trenerja. To je najboljši politični odgovor, ki ga lahko damo."

