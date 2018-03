Kavčič po porazu v Celovcu ne bo delal drame, a se bo zamislil

Tomaž Kavčič si je popolnoma drugače predstavljal debi na klopi slovenske reprezentance. V Celovcu so motivirani Avstrijci v vseh elementih igre prevladovali. Slovenci so na gostovanjih še naprej brezkrvni.

Na uradnem zapisniku tekme je bil kot selektor Slovenije še vedno zapisan Srečko Katanec, ki je imel prav tako težave na gostovanjih, v Stožicah pa je bil uspešen, a vse skupaj ni bilo dovolj za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Rusiji, ki se začenja čez tri mesece. Njegov pomočnik Kavčič, ki ga je nasledil na tej odgovorni funkciji, je zelo redkobeseden. Na novinarski konferenci po porazu z 0:3 na stadionu Wörthersee ni iskal izgovorov. Vsekakor ga do torkove tekme z Belorusijo v Stožicah čaka ogromno dela.

Na treningih na Brdu pri Kranju je bilo čutiti veliko sproščenost pri igralcih, po menjavi selektorja so vsi pričakovali nov zagon reprezentance. O odločnosti in novi energiji ni bilo govora, tudi agresivni pristop ni bil viden. Slovenci so bili popolnoma brez idej, na sredini igrišča je izstopal le Josip Iličić, ki je v odlični formi tudi v Serie A, vsi drugi pa so odpovedali na celi črti.

"Čaka nas še veliko dela, tekmo bomo analizirali in se posvetili Belorusiji v torek. Moramo se pogovoriti, težko pa takoj po tekmi v nekaj stavkih povem, kaj je bilo narobe. Zmaga Avstrije je seveda popolnoma zaslužena. A jutri je nov dan, moramo dvigniti glave," je poudaril 64-letni strokovnjak, ki ima bogate trenerske izkušnje. Že leta 1996 je bil pomočnik Milana Miklaviča, ko je Gorica postala državni prvak.

Vse skupaj izhaja iz trdne obrambe

"To je le ena tekma, čaka nas še veliko dela. Po zmagah ni primerna velika evforija in obratno. Mislim, da smo dobro analizirali igro Avstrije. Vedeli smo, kjer so nevarni, a tokrat so bili preprosto boljši. Iz vsakega poraza se nekaj naučimo. Zdaj ne bi delal drame, moramo se zamisliti. Vse skupaj izhaja iz trdne obrambe. Če ne bomo čvrstejši, ne bomo imeli možnosti," je še dodal Kavčič, ki je za kapetana določil Bojana Jokića.

Alaba in Arnautović blestela

Tudi Avstrijci so po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo zamenjali selektorja. Marcel Koller, ki je popeljal Avstrijo na evropsko prvenstvo 2016 v Franciji, je odšel. Že novembra je debitiral Franco Foda z zmago nad Urugvajem z 2:1. Tokrat so njegovi izbranci navdušili navijače, ki se niso zbrali v velikem številu. Organizatorji so sporočili, da se je zbralo 18.100 gledalcev, a na tribunah jih je bilo precej manj. Toliko vstopnic so prodali, ker je junija na stadionu Wörthersee na sporedu srečanje s svetovnimi prvaki Nemci, ki so seveda pravi magnet za gledalce, vstopnice pa so ponujali v paketu.

David Alaba je na 60. tekmi za izbrano vrsto mojstrsko izvedel prosti strel po četrt ure igre. Zvezdnik Bayerna je bil razigran, ob prekinitvah je vedno znal zaposliti soigralce. Najboljši posameznik srečanja je bil Marko Arnautović, ki je dosegel dva zadetka. 28-letni napadalec West Hama je dosegel 18 golov za izbrano vrsto na 68 tekmah.

"Zelo sem zadovoljen s predstavo. Le dva dni smo se pripravljali na to tekmo. Preizkusil sem sistem 3-4-3, ekipa je zelo dobro odigrala. V obrambi smo stali zelo dobro, tekmec je imel malo priložnosti. Zame ne obstajajo prijateljske tekme, saj smo pod drobnogledom celotne države. Vsaka malenkost se opazi. Od igralcev, ki so vpoklicani, pričakujem maksimum na teh dveh tekmah. Izid ni najpomembnejši, pristop in samozavest štejeta. V torek proti Luksemburgu pričakujem novo zahtevno tekmo, saj se bo tekmec večinoma branil," je poudaril 51-letni Foda, ki je bil precej zgovornejši od Kavčiča.

Proti Slovencem ni preprosto igrati

Avstrija se bo v Ligi narodov srečala s Severno Irsko in Bosno in Hercegovino v tretji skupini lige B. Slovenci bodo igrali v ligi C. "Slovenija ima zelo dobro ekipo. Kampla zelo dobro poznamo, igra za Leipzig. Veliko nogometašev igra v Serie A, Krhin in Berić pa v Franciji. Veliko igralcev se je že dokazalo v najmočnejših evropskih ligah. Slovenija bi lahko zasedla tudi drugo mesto v kvalifikacijah za SP, ni preprosto igrati proti njim. Vsekakor se zavedam, da nas poleti čaka precej zahtevnejša preizkušnja proti Nemcem," je razmišljal avstrijski selektor.

"Imamo zelo dobro mešanico mladih igralcev in izkušenih nosilcev igre. Naš cilj je bila zmaga brez prejetega zadetka, kar nam je uspelo. Alaba in Arnautović sta izvrstno opravila naloge. Nista me presenetila, saj sta res kakovostna," je še dodal nekdanji branilec, ki je večino kariere igral v Nemčiji.

Proti Belorusom nadaljevati niz neporaženosti doma

V torek prihajajo Belorusi v Stožice, kjer so Slovenci odlični. V kvalifikacijah za SP so osvojili 11 od možnih 15 točk, nadigrali pa so tudi favorizirane Angleže. Podoba na gostovanjih je zelo klavrna in to se mora do začetka septembrskega začetka Lige narodov spremeniti.

Aleš Golob