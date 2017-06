Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Paul Pogba je novembra zatresel mrežo Švedov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kvalifikacije za SP: Švedska - Francija 0:0

Prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

9. junij 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 9. junij 2017 ob 20:50

Stockholm - MMC RTV SLO

V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 je derbi v Stockholmu, kjer Švedi gostijo Francoze. Prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Francozi, ki so lani doživeli grenak poraz v finalu domačega evropskega prvenstva, vodijo v skupini A s 13 točkami, Švedi so zbrali tri manj.

11. novembra lani na Stade de Francu so bili galski petelini boljši z 2:1. Švedi so povedli z golom Emila Forsberga v 55. minuti, natzo pa sta Paula Pogba in Dimitri Payet hitro odgovorila.

Ekipi sta se srečali že 20-krat, polovico tekem so dobili Francozi, petkrat so bili boljši Pvedi, petkrat pa se je srečanej končalo z neodločenim izidom.

Skupina A, danes ob 20.45:

ŠVEDSKA - FRANCIJA 0:0 (-:-)

Švedska: Olsen, Lustig, Nilsson Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Durmaz, J. Johansson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen.

Francija: Lloris, Sidibe, Koscielny, Varane, Mendy, Sissoko, Matuidi, Pogba, Payet, Griezmann, Giroud.

Sodnik: Martin Atkinson (Anglija)



BELORUSIJA - BOLGARIJA



NIZOZEMSKA - LUKSEMBURG

Lestvica: FRANCIJA 5 4 1 0 10:3 13 ŠVEDSKA 5 3 1 1 10:3 10 BOLGARIJA 5 3 0 2 8:10 9 NIZOZEMSKA 5 2 1 2 8:6 7 BELORUSIJA 5 0 2 3 2:10 2 LUKSEMBURG 5 0 1 4 6:12 1

Skupina B, danes ob 20.45:

ANDORA - MADŽARSKA



LATVIJA - PORTUGALSKA



FERSKI OTOKI - ŠVICA

Lestvica: ŠVICA 5 5 0 0 10:3 15 PORTUGALSKA 5 4 0 1 19:3 12 MADŽARSKA 5 2 1 2 8:6 7 FERSKI OTOKI 5 1 2 2 2:8 5 LATVIJA 5 1 0 4 2:9 3 ANDORA 5 0 1 4 1:13 1

Skupina H, danes ob 20.45:

GIBRALTAR - CIPER



ESTONIJA - BELGIJA



BiH - GRČIJA

Lestvica: BELGIJA 5 4 1 0 22:2 13 GRČIJA 5 3 2 0 10:3 11 BiH 5 3 1 1 13:5 10 CIPER 5 1 1 3 3:8 4 ESTONIJA 5 1 1 3 5:15 4 GIBRALTAR 5 0 0 5 2:22 0

A. G.