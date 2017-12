Levjesrčni Maribor za konec remiziral, a dišalo je tudi po zmagi

Bravo, Maribor. Za Mariborčani je še tretja sezona v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu, Ligi prvakov, v kateri so tako kot v sezoni 2014/15 osvojili tri točke (v prvi 1999/00 štiri) in prehiteli klube, kot so Benfica, Qarabag, Olympiacos, Monaco, Apoel in tudi Borussio Dortmund, ki je osvojila le dve točki. Foto: BoBo