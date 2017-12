Vijoličasti se želijo od Evrope posloviti z zmago

Javni ogled tekme na trgu Leona Štuklja

5. december 2017 ob 17:23

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaše Maribora čaka še zadnja tekma skupinskega dela Lige prvakov. Vijoličasti bodo v sredo ob 20.45 za slovo od Evrope gostili Sevillo, ki se ji želijo oddolžiti za poraz 3:0 na prvi tekmi.

Trener domačih Darko Milanič je novinarsko konferenco začel z novico, da je podaljšal pogodbo z vijoličastimi do leta 2021. "Najprej bi se rad zahvalil za zaupanje športnega direktorja in vsem drugim v klubu. Sem zelo zadovoljen, da smo se brez težav dogovorili za nadaljnje sodelovanje," je dejal Milanič.

Milanič želi v sredo svoje varovance popeljati do zmage. "Smo v nestrpnem pričakovanju, saj sledi zadnje srečanje v Ligi prvakov pred našimi navijači in želimo ga opraviti z odliko. Zadnje tekme, posebej tista v domačem prvenstvu, so nam dale veliko energije. Glede na stanje moštva in energijo želimo vse skupaj prenesti na to težko tekmo proti Sevilli. Iskreno upam, da nam bo to pomagalo do velikega uspeha," je dejal Izolčan.

V tekmo bo poslal svojo najboljšo zasedbo. "Ne spreminjam postave, zavedamo se kakovosti tekmeca. Čeprav spomladi ne bomo igrali v Evropi, so naše ambicije zelo visoke. Imamo lepo priložnost, da uspešno končamo to super jesen. Nihče od nas ni niti pomislil, da se ne bi jutri na tekmi borili za zmago," je povedal Primorec.

Moramo prisiliti Sevillo, da bo slabša

Sevilla ne popušča, po uspešnih predstavah v domačem prvenstvu želi tudi v Ligi prvakov pustiti pečat. Nazadnje se je po zaostanku z 0:3 proti Liverpoolu vrnila z remijem in izidom 3:3. "Moramo jih prisiliti, da bodo drugačni, slabši in ne boljši. Njihovo igrišče je prednost, mi pa moramo na svojem narediti, da ne bodo najboljši. Moramo biti optimalni. Pri njih zaradi položaja na lestvici ne vidim rotacij, igrali bodo z najboljšo ekipo in za jutrišnjo tekmo je to odlično," je nadaljeval Milanič.

"Popolnoma nam je jasno, da bo Sevilla želela zmagati. Tako se obnaša na vsaki tekmi, ima to željo, diktira tekmo, a v Moskvi jih je domačin visoko porazil. Čeprav rezultat ne pove, kaj se je dogajalo na igrišču, pa bomo upoštevali kakovost, njihove posameznike, za katere smo videli, da so nevarni, če jim pustiš prostor. Vsekakor bo treba uresničiti vsako priložnost, ki se nam bo ponudila," je dejal Milanič, ki bo v napadu računal tudi na novega rekorderja po številu zadetkov v slovenski ligi Marcosa Tavaresa.

Brazilec v skupinskem delu Lige prvakov še ni zadel, to je tokrat njegova največja želja: "Želimo zmagati, biti najboljši v Ligi prvakov doma, skupaj z navijači smo pripravljeni na to. Rekord mi je dal veliko energije in vedno, ko igramo doma, pred našimi navijači, je energije in motivacije ogromno. Utrujenosti ni, po sobotni tekmi proti Aluminiju bo skoraj mesec dni časa za počitek."

Policija bo snemala dogajanje na prizorišču

Tekmo bo sodila romunska trojka Ovidiu Hategan, Octavian Sovre in Sebastian Gheorghe. Slovenska policija pred tekmo sporoča, da bo uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje, saj vzporedno Mestna občina Maribor prireja tudi javni ogled tekme preko velikega zaslona na Trgu Leona Štuklja. Vse obiskovalce obeh prireditev zato obveščajo, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje, tudi iz zraka.

