Slovenski nogometaši, ki bodo proti Malti igrali v soboto ob 18.00 v Stožicah, so novembra v Ta'Qaliju z zadetkom Benjamina Verbiča zmagali z 0:1. Foto: Reuters

Malta v Gradcu boljša od Ukrajine - njena prva zmaga po dveh letih

V drugem polčasu številne menjave na obeh straneh

6. junij 2017 ob 22:45

Gradec - MMC RTV SLO

Nogometaši Malte, ki bodo v soboto gostovali v Stožicah, v Slovenijo prihajajo z zmago. Na prijateljski tekmi v Gradcu so z 1:0 premagali Ukrajino.

Edini strelec je bil v 14. minuti branilec Zach Muscat, član italijanskega tretjeligaša Arezza. Iz bližine je z glavo zadel v padcu po predložku Alexa Muscata z desne strani, ki je sledil izvajanju strela iz kota.

Ukrajinci - v nedeljo bodo v kvalifikacijah za SP gostovali na Finskem - so vsakega izmed polčasov odigrali z drugo deseterico nogometašev, ob odmoru je na zelenici ostal le vratar Andrej Pjatov. Malta je v drugem polčasu opravila devet menjav. Ukrajinci so pritiskali, a niso uspeli (vsaj) izenačiti. Rezervni vratar Henry Bonello se je izkazal z dvema lepima obrambama.

Maltežani so dosegli prvo zmago po dveh letih, 8. junija 2015 so prav tako na prijateljski tekmi v domačem Ta'Qaliju z 2:0 ugnali Litvo. Zunaj domovine so pred uspehom na avstrijskem Štajerskem nazadnje zmagali 7. junija 2013, ko so v kvalifikacijah za SP 2014 slavili v Armeniji z 0:1.

Postava Malte: Hogg (46./Bonello), Borg (90./Magri), Agius, Fenech (81./Bezzina), Failla (57./Zerafa), Schembri (60./Gambin), Kristensen (66./D. Camilleri), Effiong (70./Mifsud), Z. Muscat (46./R. Camilleri), Pisani, A. Muscat (90./Beerman).

