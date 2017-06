Malta lepa priložnost za dokazovanje Mevlje in Zajca

Različno uspešni klubski sezoni

5. junij 2017 ob 17:44

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Ob odsotnosti kaznovanih Boštjana Cesarja in Mirala Samardžića ter Aljaža Strune, ki še ni končal klubskih obveznosti, ima Miha Mevlja na tekmi proti Malti tako rekoč zagotovljeno mesto v začetnih 11.

Za branilcem s Krasa, ki bo čez teden dni dopolnil 27 let, je naporna sezona, s katero pa je lahko nadvse zadovoljen. Še bolj kot s klubskimi dosežki se lahko pohvali z odlično osebno statistiko. Po ocenah specializiranega statističnega nogometnega portala WhoScored je bil drugi najboljši igralec Rostova v ruskem prvenstvu in Ligi prvakov ter tretji najboljši v Evropski ligi.

25. aprila se je na tekmi proti Ufi Bojana Jokića v prvem polčasu poškodoval in dobra dva tedna ni igral, nato pa se je spet vrnil na zelenice in ujel še zadnjih nekaj srečanj Premier lige, ki se je končala pred dvema tednoma. "Imel sem zvin gležnja, a zdaj ne čutim več posledic in sem 100-odstotno pripravljen. Po koncu prvenstva sem imel pred reprezentančnim zborom tudi deset dni časa za regeneracijo," je povedal na Brdu pri Kranju, kjer se slovenska reprezentanca te dni pripravlja na sobotno šesto tekmo v kvalifikacijah za SP 2018.

Vsaka tekma je zgodba zase

"Ni bilo razočaranja, ker nisem igral na Škotskem. Smo ekipa, vsi smo tukaj zaradi enega cilja, to je osvajanje točk in uvrstitev na svetovno prvenstvo," je odgovoril na vprašanje, ali je bilo prisotnega kaj razočaranja, ker pred dvema mesecema v Glasgowu ni dobil priložnosti za igro, potem ko je jeseni proti Angliji v drugem polčasu dobro nadomestil poškodovanega Cesarja, novembra pa na prijateljski tekmi na Poljskem dosegel še reprezentančni prvenec.

"Vsaka tekma je zgodba zase. Prepričan sem, da se tako slaba predstava, kot je bila proti Škotski (poraz z 1:0, op. a.), ne bo ponovila. Vzdušje v reprezentanci je vseskozi zelo pozitivno in zelo dobro, tudi tisti obisk staršev ni mogel prinesti česa negativnega. Mislim, da smo imeli v Glasgowu le slab dan. Biti moramo bolj dinamični in igrivi, nadzorovati tekmo in čim prej zadeti, saj bi imeli potem več prostora ter lažje delo. Slovenija ima kakovost, da lahko igra. Če bomo začeli tekmo na pozitiven način, mislim, da ne bo nobenih težav," napoveduje za soboto.

V Rusiji končali na šestem mestu

Rostov, s katerim ga veže še dveletna pogodba, je v ruskem prvenstvu zasedel šesto mesto in le za točko zaostal za vnovičnim igranjem v evropskih pokalih. "Cilj je bil uvrstitev v Evropo, na koncu je bilo nekaj razočaranja, a ko potegnemo črto pod sezono, je bila res dolga, imeli smo veliko tekem in v zadnjih mesecih se je že poznala fizična utrujenost. Nimamo kaj, poskušali bomo izpolniti cilj v novi sezoni," se je še enkrat ozrl na klubsko sezono, iz katere mu bodo najbolj ostali v spominu dvoboji proti Bayernu, Atleticu Madridu in Manchester Unitedu.

"Vse to predstavlja motivacijo za naprej. Igral sem proti veliko dobrim napadalcem, Torres in Lewandowski nič ne zaostajata za Ibrahimovićem, katerega karizma pa je nekaj posebnega ter je tudi zelo fizično močan in izredno tehnično podkovan. To so odlične izkušnje."

Petnajstim nogometašem, ki so na Brdu zbrani že od četrtka, so se v nedeljo pridružili še preostali. Najbolj zadovoljen je na Gorenjsko prišel Nejc Skubic, ki se je v sredo veselil osvojitve turškega pokala. Konyaspor je bil v finalu po 11-metrovkah boljši od Istanbul Basaksehirja, odločilni zadnji gol z bele točke za zmago s 4:1 je dosegel ravno Skubic. V rednem delu in podaljšku ni bilo zadetkov.



Zajc meni, da je v Italiji zelo napredoval

Še eden, ki se proti Malti najbrž lahko nadeja kakšne igralne minute več – manjkata namreč Valter Birsa in Kevin Kampl – je tudi Miha Zajc. 22-letni vezist se v Empoliju v zadnji polovici sezone ni naigral, klubu iz Toskane pa se ni uspelo obdržati v Serie A.

"Zadovoljen sem z odločitvijo o selitvi v Italijo, na žalost pa se nam ni izšlo z obstankom. Glede tega sem razočaran, a moramo gledati naprej. Trener je v boju za obstanek morda nekoliko bolj zaupal starejšim igralcem in tistim, ki jih je poznal dlje časa. Jaz sem čakal na svojo priložnost, mislim, da sem jo tudi izkoristil in dokazal, da lahko igram v Serie A ter v tej ekipi. Tudi na zadnji tekmi sem bil v začetni postavi in solidno odigral, je pa bil grenak priokus, ker smo izpadli iz lige," je dejal nekdanji član Olimpije.

Je bilo vseeno tudi kaj razočaranja, ker ni bilo več priložnosti za dokazovanje? "Vedel sem, da si bom moral v prvega pol leta izboriti mesto v ekipi in se privaditi na ligo. Zavedal sem se, da ne bom odigral vseh tekem ter bom moral čakati na priložnost, pripravljen sem bil na to. Tudi s trenerjem sem se dobro ujel, nisem mu zameril. Mogoče nisem igral toliko, kot so pričakovali drugi ali mogoče v kakšnem trenutku tudi sam, morda jim je zdaj tudi malce žal, da niso več računali name in bi lahko več pomagal ekipi, a v zadnjih štirih mesecih sem zelo napredoval in s tem sem zadovoljen. Tako glede fizične priprave kot s tem, da je italijanska liga preprosto neka druga raven v primerjavi s slovensko ligo. Že na treningih si pod večjim pritiskom, vse je hitreje. Na začetku mi je bilo malo težje, zdaj, ko sem se navadil, pa je viden napredek v igri in drugih stvareh."

Kakšna prihodnost se mu obeta v moštvu? "Bomo videli, kako se bo odločil klub – ali se bo takoj boril za vrnitev v prvo ligo ali bodo prodali najboljše igralce. Teh informacij za zdaj še nimam. Videli bomo tudi, ali bo ostal trener. Počakati moramo, kaj se bo dogajalo v naslednjih dveh tednih, nato se bom tudi sam sešel z vodstvom kluba, da mi predstavijo, kakšne načrte imajo z mano."

Matej Rijavec