Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! David Silva je dosegel osem zadetkov v letošnji sezoni. Foto: Reuters Pep Guardiola bo kmalu v vitrino postavil še drugo letošnjo lovoriko, potem pa bo vse misli usmeril proti četrtfinalu Lige prvakov. Foto: Reuters Sorodne novice Rashford junak angleškega derbija, rdeči vragi povišali prednost Dodaj v

Man. City po dveh golih Silve še dve zmagi oddaljen od naslova

Pellegrino ni več trener Southamptona

12. marec 2018 ob 23:34

Stoke on Trent - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so na zadnji tekmi 30. kroga Premier lige na stadionu Britannia premagali Stoke (0:2) in potrebujejo le še dve zmagi za naslov angleškega prvaka.

Prednost izbrancev Pepa Guardiole pred mestnim tekmecem Unitedom znaša ogromnih 16 točk, do konca pa je le še osem krogov. Ta konec tedna obe ekipi ne bosta igrali zaradi četrtfinala Pokala FA, City bo nato 31. marca gostoval na Goodison Parku pri Evertonu. 7. aprila ob 18.30 bo na sporedu mestni derbi na stadionu Etihad.

Kompany: Enkratna priložnost v življenju

"Vsi, ki držijo pesti za modro stran Manchestra, se zavedajo, da je to enkratna priložnost v življenju. Naslov si lahko zagotovimo prav z zmago nad Unitedom," je žarel od zadovoljstva kapetan Vincent Kompany.

Gabriel Jesus in Silva blestela

Stoke, ki se bori za obstanek med elito, se je znašel v zaostanku v 10. minuti. Gabriel Jesus je sijajno zaposlil Raheema Sterlinga na desni strani. Angleški reprezentant je natančno podal v sredino kazenskega prostora, kjer je David Silva z desetih metrov z levo nogo poslal žogo v mrežo.

Tudi na začetku drugega polčasa je zadel Silva po lepi podaji Gabriela Jesusa. Gostje so imenitno kombinirali in izigrali obrambo Stoka. Fernandinho in Leroy Sane sta zapravila priložnosti za še višjo zmago.

"Zdaj smo zares blizu naslova. 81 točk je ogromno. Naš klub nima veliko lovorik iz preteklosti. Zadovoljen sem z današnjo predstavo, saj nismo dopustili veliko priložnosti tekmecem. David Silva je motor naše igre, odlično nadzoruje ritem igre. Če bomo tako nadaljevali, bomo kmalu potrdili naslov. Ne zanima me preveč, kdaj ga bomo osvojili. Razumem naše navijače, da si želijo slaviti prav po tekmi z Unitedom," je pojasnil Guardiola, ki je pred dvema tednoma že osvojil angleški ligaški pokal in s tem nadaljeval z osvajanjem lovorik. Pri Barceloni in Bayernu je dodobra napolnil vitrino.

Pellegrino ni več trener Southamptona

Vodstvo Southamptona je odpustilo trenerja Mauricia Pellegrina. Saintsi so na 17. mestu in imajo le točko več od Crystala Palaca in Stoka. Kaplja čez rob je bil sobotni poraz proti Newcastlu z 0:3. Southampton je dobil le eno izmed zadnjih 17 tekem v Premier ligi.

46-letni Pellegrino je junija nasledil Clauda Puela. Southampton je v Premier ligi šest sezon zapored, v zadnjih petih je bila najslabša uvrstitev 14. mesto.

30. krog:

STOKE CITY - MANCHESTER CITY 0:2 (0:1)

Silva 10., 50.

Stoke: Butland, Bauer, Zouma, Martins Indi, Stafylidis, Allen, Cameron (88./Sobhi), Badou, Shaqiri, Jese (63./Crouch), Choupo-Moting.

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Zinčenko, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling (85./Bernardo Silva), Gabriel Jesus (91./Gündogan), Sane.

Sodnik: Jonathan Moss

Odigrano v soboto in nedeljo:

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 2:1 (2:0)

Rashford 14., 24.; Bailly 66./ag

EVERTON - BRIGHTON 2:0 (0:0)

Bong 60./ag, Tosun 76.

RK: Knockaert 80./Brighton

Rooney (Everton) je v 89. minuti zapravil 11-m.

HUDDERSFIELD - SWANSEA 0:0

RK: Ayew 11./Swansea

NEWCASTLE - SOUTHAMPTON 3:0 (2:0)

Kenedy 2., 29., Ritchie 57.

WEST BROMWICH - LEICESTER 1:4 (1:1)

Rondon 8.; Vardy 21., Mahrez 62., Iheanacho 76., Iborra 94.

WEST HAM - BURNLEY 0:3 (0:0)

Barnes 66., Wood 70., 81.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE 2:1 (2:0)

Willian 25., Kelly 32./ag; van Aanholt 90.

ARSENAL - WATFORD 3:0 (1:0)

Mustafi 8., Aubameyang 59., Mhitarjan 77.

Deeney (Watford) je v 61. minuti zapravil 11-m.

BOURNEMOUTH - TOTTENHAM 1:4 (1:1)

Stanislas 7.; Alli 35., Son 62., 87., Aurier 91.

Lestvica: MANCHESTER CITY 30 26 3 1 85:20 81 MANCHESTER UTD. 30 20 5 5 58:23 65 TOTTENHAM 30 18 7 5 59:25 61 LIVERPOOL 30 17 9 4 68:34 60 CHELSEA 30 17 5 8 52:27 56 ARSENAL 30 14 6 10 55:41 48 BURNLEY 30 11 10 9 27:26 43 LEICESTER 30 10 10 10 45:43 40 EVERTON 30 10 7 13 35:49 37 WATFORD 30 10 6 14 39:50 36 BRIGHTON 30 8 10 12 28:40 34 BOURNEMOUTH 30 8 9 13 35:48 33 NEWCASTLE 30 8 8 14 30:40 32 SWANSEA 30 8 7 15 25:42 31 HUDDERSFIELD 30 8 7 15 25:50 31 WEST HAM 30 7 9 14 36:57 30 SOUTHAMPTON 30 5 13 12 29:44 28 CRYSTAL PALACE 30 6 9 15 28:48 27 STOKE CITY 30 6 9 15 28:56 27 WEST BROMWICH 30 3 11 16 23:47 20

A. G.