Milanič: Naboj je zelo močan, mi smo favoriti

Tekma bo v petek ob 20.20

15. november 2017 ob 16:01

Maribor - MMC RTV SLO, STA

"Definitivno smo mi favoriti. Smo državni prvaki, igramo v Ligi prvakov in igramo doma," je pred derbijem proti Olimpiji poudaril trener Maribora Darko Milanič.

V petek ob 20.20 bosta 16. krog Prve lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu odprla Maribor in Olimpija.

Ljubljančani so pred dnevi na prvi četrtfinalni tekmi pokala doma premagali Štajerce s 3:0, a Mariborčanov zadnji poraz na skrbi, prepričani so v uspeh: "Če pogledamo to sezono, nam je nekajkrat spodrsnilo, ampak nismo padli. V Ljubljani je bil načrt drugačen, vendar bomo z izkušnjami nabrali dovolj energije, ki nas bo pripeljala do zmage. Kar zadeva psihološko stanje, je dobro, naboj je zelo močan."

Maribor ima nekaj težav z zdravjem v ekipi. Tako te dni ni vadil Aleksandar Rajčević, že dlje časa z ekipo ne vadita Luka Zahović in Denis Šme, se pa po reprezentančnih obveznostih v ekipo vračata Martin Kramarič in Valon Ahmedi, med vratnicama bo spet izkušeni Jasmin Handanović. "V celoti gledano je stanje dokaj dobro. Mislim, da smo pripravljeni," pravi Milanič, ki izpostavlja, da bo treba omejiti individualne napake predvsem v obrambi.

"Tekma v Ljubljani je bila zelo specifična, videli smo, kako se oni branijo. Tu bomo skušali iskati še druge rešitve, da bi lažje prišli do gola, čeprav smo se že takrat zavedali, da ne bomo imeli veliko priložnosti. Po drugi strani pa je jasno, da bomo morali biti bistveno bolj agresivni, ko bo tekmec pred našimi vrati, tega nismo dobro izvajali na prvi tekmi. Če na omenjeni tekmi ne bi gledal izida, bi videl, da smo imeli posest žoge, da smo prevladovali, da smo želeli igrati napadalen nogomet, toda to ni dovolj. Za zmago se moraš tudi dobro braniti," meni Mariborov strateg, ki rešitev za preboj čvrste Olimpijine obrambe vidi v kakovostnem vključevanju, kakovostnem podajanju in prilagodljivosti. "Saj vemo, kako nevarni so lahko njihovi napadi. Ni jih veliko, ampak so zelo nevarni."

Tavares blizu rekorda

Eden tistih, ki bo še posebej motiviran, bo izkušeni napadalec Marcos Tavares. Ta je namreč samo še dva zadetka oddaljen od rekorderja po številu doseženih golov Štefana Škaperja. Prekmurec jih je v prvoligaški konkurenci dosegel 130, Tavares pa je trenutno pri 128. Prva priložnost za vsaj približanje rekordu se mu tako ponuja v petek.

Olimpija in Maribor sta sicer po 15 krogih še neporažena, imata enak točkovni izkupiček (37), zaradi boljše razlike v danih in prejetih zadetkih pa vrh lestvice zasedajo Ljubljančani. A ti Maribora niso premagali že na zadnjih osmih ligaških tekmah, trikrat so zmagali Mariborčani, petkrat pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 16. KROG

Petek ob 20.20:

MARIBOR - OLIMPIJA



Sobota ob 12.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE



Ob 14.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ



Ob 20.20:

RUDAR - GORICA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - KRŠKO

lESTVICA: OLIMPIJA 15 11 4 0 29:6 37 MARIBOR 15 11 4 0 28:8 37 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 15 1 4 10 12:36 7

D. S.