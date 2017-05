Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Monaca so že proslavili naslov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Monaco prekinil vladavino Parižanov

Dva gola zabil Radamel Falcao

15. maj 2017 ob 09:49

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Nogometaši Monaca so s 4:0 premagali Lille in si po 17 letih praktično že zagotovili naslov francoskega prvaka. Matematično bo krona njihova morda že v sredo.

Igralci iz kneževine imajo ob tekmi manj tri točke naskoka pred PSG-jem in precej boljšo gol razliko (+73:+56), ki je Parižani na zadnji tekmi ne morejo več nadoknaditi. Monaco bo v sredo na svojem stadionu igral zaostalo tekmo proti St. Etiennu.

Monaco je povedel že v 6. minuti prek Radamela Falcaa. V zadnji minuti prvega dela je vodstvo povišal Bernard Silva, v 69. minuti pa se je med strelce spet vpisal Falcao. Avtogol Juniorja Alonsa v 88. minuti je pomenil končni izid.

Monačani so v 36 krogih doživeli le tri poraze, ob tem pa zabili kar 102 gola in so za Barcelono druga najučinkovitejša ekipa petih najmočnejših evropskih lig.

Monaco je tako prekinil vladavino Parižanov, ki so bili prvaki v zadnjih štirih sezonah.

FRANCOSKO PRVENSTVO

37. KROG



MONACO - LILLE 4:0 (2:0)

Falcao 6., 69., Bernardo Silva 45., Junior Alonso 89./ag



ST. ETIENNE - PARIS SG 0:5 (0:2)

Cavani 2., 72., Lucas 38., 78., Draxler 90.

Berić (St. Etienne) je igral do 69. minute.

BORDEAUX - MARSEILLE 1:1 (1:0)

Rolan 2.; Gomis 60.



MONTPELLIER - LYON 1:3 (1:2)

Mounie 35.; Fekir 17., Lacazette 22., 95.



NICE - ANGERS 0:2 (0:1)

N'Doye 35., Ekambi 92.

BASTIA - LORIENT 2:0 (0:0)

Crivelli 74., Danic 86.



DIJON - NANCY 2:0 (0:0)

Sammariano 51., Diony 76.



NANTES - GUINGAMP 4:1 (1:0)

Thomasson 17., Sala 51., 78., Nakoulma 69.; Deaux 74.



CAEN - RENNES 0:1 (0:0)

Sio 68.



METZ - TOULOUSE 1:1 (0:1)

Sarr 66.; Braithwaite 9.

Delort (Toulouse) je v 80. minuti zapravil 11-m.

Lestvica: MONACO 36 28 5 3 102:29 89 PARIS SG 37 27 5 5 82:26 86 NICE 37 22 11 4 60:33 77 LYON 37 21 3 13 74:45 66 MARSEILLE 37 16 11 10 56:41 59 BORDEAUX 37 15 13 9 52:42 58 NANTES 37 14 9 14 40:51 51 ST. ETIENNE 36 12 14 10 40:37 50 RENNES 37 12 14 11 34:39 50 GUINGAMP 37 13 8 16 45:53 47 TOULOUSE 37 10 13 14 37:41 43 LILLE 37 12 7 18 37:47 43 ANGERS 37 12 7 18 38:49 43 METZ 37 11 10 16 39:71 43 MONTPELLIER 37 10 9 18 48:64 39 DIJON 37 8 12 17 46:58 36 CAEN 37 10 6 21 35:64 36 LORIENT 37 10 5 22 43:69 35 BASTIA 37 8 10 19 29:53 34 NANCY 37 8 8 21 26:51 32

R. K.