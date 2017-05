Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Monaca se veselijo prvega naslova francoskega prvaka po letu 2000. Foto: Reuters Kylian Mbappe in Radamel Falcao sta znova blestela. Foto: Reuters Sorodne novice Monaco prekinil vladavino Parižanov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Monaco v štirih letih iz druge lige do naslova francoskega prvaka

Berić na klopi St. Etienna

17. maj 2017 ob 23:53

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Na preloženi tekmi francoskega prvenstva so nogometaši Monaca odpravili St. Etienne z 2:0 in potrdili prvi naslov prvaka po letu 2000.

Ekipa iz kneževine ima šest točk naskoka pred PSG-jem, ki je bil prvak v preteklih štirih sezonah. V letošnji sezoni so se prebili v polfinale Lige prvakov, v prvenstvu pa so doživeli le tri poraze, ob tem pa zabili kar 104 gole.

Mbappe unovčil podajo Falcaa

Izbranci Leonarda Jardima so povedli v 19. minuti, ko je Radamel Falcao sijajno podal v prazen prostor, Kylian Mbappe je stekel sam proti vratarju Stephanu Ruffierju, ga zlahka preigral in z levico potisnil žogo v mrežo.

Germian postavil piko na i

Pri St. Etiennu je Robert Berić vso tekmo sedel na klopi, najlepšo priložnost je imel v 55. minuti Arnaud Nordin, ko je po sijajnem prodoru preigral dva branilca Monaca, a je njegov sposkus zaustavil Danijel Subašić. V sodnikovem dodatku so gostje vse moči usmerili v napad. Thomas Lemar je ušel po levi strani in podal pred vrata, kjer je rezervist Valere Germain le še podstavil nogo in veliko slavje pred 14.300 navijači na stadionu Louis II se je začelo.

"PSG je vsako leto favorit za naslov. Na vsakih nekaj sezon lahko presenetimo, letos nam je uspelo. To je res velik uspeh," je bil zadovoljen trener Jardim.

Leta 2000 blesteli Barthez, Trezeguet in Simone

Monaco ima v profesionalnem odbodbju francoske lige zdaj osem naslovov, najboljši je bil tudi v letih 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997 in 2000. Več jih imata le St. Etienne (10) in Marseille (9).

Ob zadnjem naslovu leta 2000 so bili nosilci igre vratar Fabien Barthez, David Trezeguet, Marco Simone, Willy Sagnol in Rafael Marquez. Takrat je bil čudežni deček Mbappe star le eno leto, zdaj jih ima 18, želijo pa si ga številni evropski velikani. "Dosegli smo veliki cilj. Najprej je bila zelo nevarna Nica, nato PSG, obe ekipi pa smo uspeli zadržati za nami. Skozi celotno sezono nismo popuščali," je bil navdušen Mbappe, ki je dosegel že 15. zadetek v francoskem prvenstvu.

Leta 2013 je Monaco zmagal v drugi francoski ligi. Nadil Dirar, Andrea Raggi, Germain in vratar Subašić so bili že takrat člani kluba. V štirih sezonah so zavzeli francoski vrh.

Preložena tekma:

MONACO - ST. ETIENNE 2:0 (1:0)

Mbappe 19., Germain 93.

Berić (St. Etienne) je bil na klopi.

Monaco: Subašić, Sidibe, Glik, Jamerson, Mendy, Bernardo Silva (69./Germain), Moutinho, Fabinho, Lemar, Falcao (88./Carrillo), Mbappe (91./Raggi).

St. Etienne: Ruffier, Theophile Catherine, Lacroix, Pogba, Maiga (20./Clement), Veretout, Lamoine (85./Rocha Santos), Polomat, Saivet, Nordin, Söderlund (68./Hamouma).

Sodnik: Clement Turpin



38. KROG, sobota ob 21.00:

NANCY - ST. ETIENNE

LORIENT - BORDEAUX

LILLE - NANTES

MARSEILLE - BASTIA

LYON - NICE



PARIS SG - CAEN

TOULOUSE - DIJON

ANGERS - MONTPELLIER

RENNES - MONACO

GUINGAMP - METZ

Lestvica: MONACO 37 29 5 3 104:29 92 PARIS SG 37 27 5 5 82:26 86 NICE 37 22 11 4 60:33 77 LYON 37 21 3 13 74:45 66 MARSEILLE 37 16 11 10 56:41 59 BORDEAUX 37 15 13 9 52:42 58 NANTES 37 14 9 14 40:51 51 ST. ETIENNE 37 12 14 11 40:39 50 RENNES 37 12 14 11 34:39 50 GUINGAMP 37 13 8 16 45:53 47 TOULOUSE 37 10 13 14 37:41 43 LILLE 37 12 7 18 37:47 43 ANGERS 37 12 7 18 38:49 43 METZ 37 11 10 16 39:71 43 MONTPELLIER 37 10 9 18 48:64 39 DIJON 37 8 12 17 46:58 36 CAEN 37 10 6 21 35:64 36 LORIENT 37 10 5 22 43:69 35 BASTIA 37 8 10 19 29:53 34 NANCY 37 8 8 21 26:51 32





A. G.