Alvaro Morata je v deseti minuti nadaljevanja izkoristil hudo nepozornost obrambe rdečih vragov in povsem neovirano z glavo zadel za vodstvo Chelseaja z 1:0. Foto: Reuters Cesc Fabregas je takole zapravil najlepšo priložnost v prvem polčasu. Foto: Reuters Tiemoue Bakayoko je bil zelo razigran, na njegovo žalost je zapravil tudi največ priložnosti Chelseaja. Foto: Reuters Marouane Fellaini je v zaključku tekme obrambi Chelseaja povzročal nemalo preglavic. Foto: Reuters Kevin De Bruyne je poskrbel za vodstvo Cityja z 1:0. Foto: Reuters Sergio Agüero (levo) je najboljši strelec v zgodovini Manchester Cityja. Foto: Reuters Alexandre Lacazette je dosegel edini zadetek Arsenala na Etihadu. Foto: Reuters Prava drama se je odvijala na Goodison Parku v Liverpoolu, kjer je Everton s 3:2 premagal Watford. Ta je po vodstvo z 0:2 do 91. minute držal izid 2:2, nato je z bele točke za preobrat z bele točke poskrbel Leighton Baines. Vseeno se gostje niso dali, v izdatnem podaljšku so si priigrali strel z 11 metrov, ki pa ga je v 101. minuti zapravil kapetan ekipe in nekdanji igralec Manchester Uniteda (in Evertona) Tom Cleverley (na fotografiji). Foto: Reuters

Morata pokopal rdeče vrage na Stamford Bridgeu

Deveta zaporedna zmaga Manchester Cityja

5. november 2017 ob 15:18,

zadnji poseg: 5. november 2017 ob 19:38

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so dobili veliki derbi 11. kroga Premier lige. Na Stamford Bridgeu so z 1:0 premagali Manchester United. Odločil je Alvaro Morata.

Zmage Londončanov so se poleg navijačev Chelseaja najbolj razveselili še pri Manchester Cityju, ki je v nedeljo s 3:1 premagal Arsenal in je ob porazu rdečih vragov za tri točke povečal naskok na vrhu lestvice.

Zdaj imajo varovanci Pepa Guardiole na prvenstveni lestvici pred najbližjim zasledovalcem in mestnim tekmecem osem točk prednosti, prav toliko točk vodijo še pred tretjeuvrščenim Tottenhamom, ki je z 1:0 v mestnem derbiju ugnal Crystal Palace.

Fabregas zapravil najlepšo priložnost

Derbi kroga so na Stamford Bridgeu bolje začeli gostitelji, že v 7. minuti je gostujoči branilec Phil Jones zadel avtogol, a je glavni sodnik Anthony Taylor zadetek razveljavil zaradi domnevnega prekrška Alvara Morate, ki naj bi si v boju za žogo pomagal z rokami. Modri so bili v uvodnih minutah boljši nasprotnik, v 12. minuti se je izjemna priložnost ponudila Tiemoueju Bakayoku, a je Francoz z dobrih desetih metrov neovirano sprožil prek vrat. Rdeči vragi so prvič zapretili v 16. minuti, ko je opreznost vratarja Thibauta Courtoisa preizkusil Romelu Lukaku, kmalu zatem je na drugi strani igrišča Cesc Fabregas zapravil najlepšo priložnost prvega polčasa. Po odličnem strelu Edena Hazarda je Unitedov vratar David De Gea žogo odbil na levo stran, kjer je Katalonec iz neposredne bližine žogo z glavo poslal v zunanji del mreže.

Do odmora se je igra odvijala predvsem na sredini igrišča, veliko je bilo netočnih podaj v napad obeh ekip, zadnja polpriložnost se je ponudila Chelseaju, a je bil predložek Marcosa Alonsa z leve strani nenatančen.

Morata osrečil navijače Chelseaja

V nadaljevanju so varovanci Antonia Conteja na sredini igrišča zaigrali precej bolje, rdečim vragom so večkrat 'skrili' žogo, v 54. minuti je Eden Hazard sprožil v naročje opreznega De Gee. Že nekaj trenutkov pozneje je bil Španec povsem nemočen ob strelu Morate, ki je Londončane povedel v vodstvo. Cesar Azpilicueta je z natančnim predložkom v kazenskem prostoru našel rojaka, ta pa je povsem neovirano z glavo matiral Unitedovega vratarja, ki je lahko let žoge v mrežo le pospremil s pogledom. Chelsea je 'zavohal kri', modri so začeli silovito oblegati gol nasprotnika, zelo je bil razpoložen Bakayoko, ki je v 75. minuti zapravil še eno lepo (pol)priložnost, takoj zatem je dlani De Gee ogrel še Hazard.

Rdeči vragi neuspešno lovili izenačenje

United je v zaključku tekme lovil izenačenje, gostje z Old Trafforda so bili v zadnjih minutah srečanja zelo nevarni, pritisnili so na vrata Courtoisa, nekajkrat so predrli domačo obrambno vrsto in tudi nevarno zapretili. V 87. minuti je Marcus Rashford z roba kazensekga prostora za dober meter žogo poslal mimo desne vratarjeve vratnice, tri minute pozneje je rezervist Marouane Fellaini, ki je po dobri uri igre na zelenici zamenjal Jonesa, silovito sprožil, veselje mu je preprečilo odlično posredovanje Courtoisa, ki je moral ostati zelo zbran, da je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno tudi po prostem strelu Rashforda v 94. minuti.

City na Etihadu premagal Arsenal

Na tekmi na Etihadu je bil v 19. minuti natančen Kevin De Bruyne, ki je zadel z diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora. Na začetku drugega polčasa je z bele točke (Nacho Monreal je v kazenskem prostoru zrušil Raheema Sterlinga) zadel najboljši strelec v zgodovini Manchester Cityja Sergio Agüero. V 65. minuti je Arsenal kronal obdobje boljše igre z zadetkom, ki ga je po podaji Aarona Ramseyja dosegel rezervist Alexandre Lacazette. Ta je zadel z desnico z desne strani. Vseeno so se sinjemodri relativno hitro pobrali, končni izid je v 74. minuti s petih metrov postavil Gabriel Jesus. Z desne strani mu je pred gol podal David Silva, ki pa je bil v prepovedanem položaju, česar stranski sodnik ni opazil.

Angleško prvenstvo, 11. krog

STOKE CITY - LEICESTER 2:2 (1:1)

Shaqiri 39., Crouch 73.; Iborra 33., Mahrez 60.

HUDDERSFIELD - WEST BROMWICH 1:0 (1:0)

van La Parra 44.

RK: Schindler 57./Huddersfield

NEWCASTLE - BOURNEMOUTH 0:1 (0:0)

Cook 92.

SOUTHAMPTON - BURNLEY 0:1 (0:0)

Vokes 81.

SWANSEA - BRIGHTON 0:1 (0:1)

Murray 29.

WEST HAM - LIVERPOOL 1:4 (0:2)

Lanzini 55.; Salah 21., 75., Matip 24., Oxlade-Chamberlain 56.

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Son 64.

MANCHESTER CITY - ARSENAL 3:1 (1:0)

De Bruyne 19., Agüero 50./11-m, Gabriel Jesus 74.; Lacazette 65.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Sterling (77./Gündogan), Agüero (63./Gabriel Jesus), Sane.

Arsenal: Cech, Bellerin, Koscielny, Monreal, Kolašinac, Ramsey, Coquelin (56./Lacazette), Xhaka (78./Wilshere), Özil, Iwobi, Sanchez.

Sodnik: Michael Oliver

CHELSEA - MANCHESTER UNITED 1:0 (0:0)

Morata 55.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Cahill, Zappacosta (66./Rüdiger), Kante, Bakayoko, Alonso, Fabregas (79./Drinkwater), Morata, Hazard (87./Willian).

Man Utd: De Gea, Bailly, Jones (63./Fellaini), Smalling, Valencia, Herrera, Matić, Young (78./Lingard), Mhitarjan (62./Martial), Rashford, Lukaku.

Sodnik: Anthony Taylor

EVERTON - WATFORD 3:2 (0:0)

Niasse 67., Calvert-Lewin 74., Baines 91./11-m; Richarlison 46., Kabasele 64.

Cleverley (Watford) je v 101. minuti zapravil 11-m za izenačenje. Žogo je poslal mimo leve vratnice.

Lestvica: MANCHESTER CITY 11 10 1 0 38:7 31 MANCHESTER UTD. 11 7 2 2 23:5 23 TOTTENHAM 11 7 2 2 20:7 23 CHELSEA 11 7 1 3 19:10 22 LIVERPOOL 11 5 4 2 21:17 19 ARSENAL 11 6 1 4 20:16 19 BURNLEY 11 5 4 2 10:9 19 BRIGHTON 11 4 3 4 11:11 15 WATFORD 11 4 3 4 17:21 15 HUDDERSFIELD 11 4 3 4 8:13 15 NEWCASTLE 11 4 2 5 10:10 14 LEICESTER 11 3 4 4 16:16 13 SOUTHAMPTON 11 3 4 4 9:11 13 STOKE CITY 11 3 3 5 13:22 12 EVERTON 11 3 2 6 10:22 11 WEST BROMWICH 11 2 4 5 9:14 10 BOURNEMOUTH 11 3 1 7 7:14 10 WEST HAM 11 2 3 6 11:23 9 SWANSEA 11 2 2 7 7:13 8 CRYSTAL PALACE 11 1 1 9 4:22 4

T. O., M. L.