Morata preprečil poraz Španije, Italijani odpravili Urugvaj

7. junij 2017 ob 23:39

Na prijateljski tekmi v Murcii sta se Španija in Kolumbija razšli z remijem (2:2). Italija je odpravila Urugvaj v Nici s 3:0.

Na stadionu La Condomina je sodil Slavko Vinčić, ki je prejšnji teden delil pravico na finalu Pokala Slovenije med Domžalami in Olimpijo na Bonifiki.

Španci so povedli sredi prvega polčasa, ko je Pedro z desne strani podal pred vrata, kjer je David Silva s petih metrov potisnil žogo v mrežo. Šest minut pred odmorom je veliko napako v obrambi Špancev unovčil Edwin Cardona. Cesar Azpilicueta in Gerard Pique se nista sporazumela, kdo bo izbil žogo iz kazenskega prostora, tudi vratar Pepe Reina ni odločno krenil iz vrat in Cardona ga je lobal za 1:1.

Kolumbijci so povedli v 55. minuti, ko je po podaji Jamesa Rodrigueza iz kota z glavo zadel Radamel Falcao. Dve minuti pred koncem je izenačil rezervist Alvaro Morata, ki je v 56. minuti zamenjal Iaga Aspasa.

Italija je proti Urugvaju povedla že v 7. minuti, ko je nogometaš madridskega Atletica Jose Maria Gomenez zatresel lastno mrežo. V 83. minuti je Eder povišal na 2:0, končni izid je postavil Daniele De Rossi z bele točke v sodnikovem dodatku.

Jamie Vardy zaradi poškodbe ne bo igral na sobotni kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji, ko bo Anglija gostovala na Hampden Parku v Glasgowu proti Škotski.

Zvezdnik Leicesterja, ki je na 16 tekmah za Anglijo šestkrat zatresel mrežo, se je poškodoval na torkovem treningu in čeprav naj bi šlo le za manjšo poškodbo, selektor Gareth Southgate nanj na tekmi proti Škotski ne bo računal.

Southgate se je tudi odločil, da namesto 30-letnega napadalca Leicestra ne bo vpoklical nobenega novega igralca, kar pomeni, da bodo za mesto v napadu kandidirali Jermain Defoe, Harry Kane in Marcus Rashford.

Prijateljske tekme:

ŠPANIJA - KOLUMBIJA 2:2 (1:1)

Silva 22., Morata 87.; Cardona 39., Falcao 55.

Španija: Reina, Azpilicueta, Pique (56./Deulofeu), Nacho, Jordi Alba (46./Saul Niguez), Koke, Illarramedni, Iniesta (46./Asensio), Silva (46./Monreal), Iago Aspas (56./Morata), Pedro (77./Vitolo).

Kolumbija: Ospina, Arias, Sanchez (46./Murillo), Zapata, Armero, Aguilar (67./D. Torres), Cuadrado (88./Izquierdo), James Rodriguez (80./Muriel), Cardona (67./Moreno), Falcao (77./Bacca).

Sodnik: Slavko Vinčić (Slovenija)





ITALIJA - URUGVAJ 3:0 (1:0)

Gimenez 7./ag, Eder 88., De Rossi 92./11-m

FINSKA - LIECHTENSTEIN 1:1 (1:0)

Hetemaj 18.; Hasler 62.

