Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! David Moyes je zelo uspešno vodil Everton med letoma 2002 in 2013, vse od odhoda k Manchester Unitedu pa je šla njegova pot strmo navzdol. Foto: Reuters Sorodne novice Moyes odstopil po izpadu iz Premier lige Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Moyes zaradi grožnje z zaušnico ob 34.000 evrov

Sunderland ni uspel obdržati med angleško elito

9. junij 2017 ob 16:44

London - MMC RTV SLO

Nekdanji trener Sunderlanda David Moyes bo moral plačati globo v višini 30.000 funtov (približno 34.000 evrov), ker je med pogovorom novinarki BBC-ja Vicki Sparks zagrozil, da si lahko prisluži zaušnico.

Sparksova ga je 18. marca vprašala, ali čuti dodaten pritisk, ker si je remi z Burnleyjem (0:0) lastnik kluba Ellis Short ogledal s tribune.

"Čeprav si ženska, še vedno lahko dobiš klofuto. To vprašanje na koncu je bilo že malce zlobno. Naslednjič bodi previdnejša pri vprašanjih," je po koncu pogovora Moyes zabrusil novinarki.

Novinarka Moyesa ni prijavila. Pri BBC-ju so bili drugačnega mnenja, zahtevali so njegovo opravičilo in ga tudi dobili. "Vse skupaj se je zgodilo takoj po tekmi, ko je glava še zelo vroča. Zdaj seveda globoko obžalujem te besede. Vsekakor nisem taka oseba. Vsi delamo napake in novinarki sem se že opravičil," se je pokesal Moyes.

Moyes je Sunderland zapustil po slabem letu, saj je imel slabo sezono, potem ko je ekipa v 38 krogih osvojil le 24 točk in za mesti, ki bi jo zadržali v Premier ligi, zaostal za velikih 14 točk. Sunderland se je v Championship preselil po desetih letih.

A. G.