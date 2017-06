Nemčija s pol moči premagala Avstralijo

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

19. junij 2017 ob 17:02,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 18:53

Soči - MMC RTV SLO

Na Pokalu konfederacij so nogometaši Nemčije v Sočiju pred 28.600 gledalci s 3:2 ugnali Avstralijo. Zadeli so Stindl, Draxler in Goretzka.

Že po dobrih štirih minutah je "elf" povedel, po podaji Brandta je zadel napadalec Borussie Mönchengladbach Lars Stindl. Avstralci so izenačili v 41. minuti, ko je ležernost Nemcev kaznoval Tom Rogić. Na odmor so šli s prednostjo vseeno Nemci, potem ko je Julian Draxler uspešno izvedel enajstmetrovko, ki jo je sodnik dosodil po prekršku nad Leonom Goretzkim.

Fifa na Pokalu konfederacij prvič v praksi na večjih turnirjih preizkuša uvedbe tehničnih novosti. Zadetke, prepovedane položaje, rdeče kartone ali enajstmetrovke lahko tako po novem analizirajo in odločitev po potrebi tudi spremenijo.



Drugi polčas se je začel podobno kot prvi, s hitrim zadetkom Nemčije. Uspešen je bil Leon Goretzka, kar je njegov prvi reprezentančni zadetek. Avstralci so znižali v 56. minuti. Tomiju Juriču je vratar Bernd Leno prvi strel ubranil, drugega pa ne. Sodnik se je pri tem odločil za videoanalizo, ki pa je pokazala, da ni bilo igranja z roko.

Avstralija je imela v preostanku tekme več od igre, a ni nevarneje zapretila. Na drugi strani je Timo Werner zadel vratnico. V četrtek bo v predtekmovalni skupini B derbi med Nemčijo in Čilom, že prej pa bosta igrali reprezentanci Avstralije in Kameruna.



POKAL KONFEDERACIJ, skupina B

1. krog:

AVSTRALIJA - NEMČIJA (Soči) 2:3 (1:2)

Rogić 41., Jurić 57.; Stindl 5., Draxler 45./11-m, Goretzka 48.



Avstralija: Ryan, Degenek, Sainsbury, Wright, Behich, Mooy, Milligan,Leckie, Rogić (71./Troisi), Jurić (87./Cahill), Luongo (46./Kruse).



Nemčija: Leno, Hector, Mustafi, Rüdiger, Kimmich, Draxler, Goretzka, Rudy, Stindl (78./Can), Brandt (58./Süle), Wagner (63./Werner).

KAMERUN - ČILE (Moskva) 0:2 (0:0)

Vidal 82., Vargas 92.

T. O.