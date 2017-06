Rusija za uvod razveselila domače navijače

V St. Peterburgu se je začel nogometni Pokal konfederacij, ki ga leto pred svetovnim prvenstvom gosti Rusija. Na prvi tekmi so gostitelji z 2:0 premagali Novozelandce.

Pokal konfederacij doživlja svojo deseto izvedbo. Potekal bo še v Moskvi, Sočiju in Kazanu. Na turnirju poleg omenjenih dveh reprezentanc sodelujejo še svetovni prvak Nemčija in zmagovalci preostalih petih celinskih tekmovanj - Portugalska (prvak Evrope), Čile (prvak Južne Amerike), Mehika (prvak Severne in Srednje Amerike ter Karibov), Avstralija (prvak Azije) in Kamerun (prvak Afrike).

Skupina A

1. krog:

RUSIJA - NOVA ZELANDIJA 2:0 (1:0)

50.251; Boxall 31./ag, Smolov 69.

(St. Peterburg)



Rusija: Akinfejev, Vasin, Džikija, Poloz (64./Buharov), Glušakov, Smolov (90./Mirančuk), Kudrjašov, Golovin, Žirkov, Samedov, Jerohin (77./Tarasov).

Nova Zelandija: Marinović, Wynne, Boxall, Barbarouses (61./Tuiloma), McGlinchey, Wood, Rojas (71./Smeltz), Thomas, Colvey (83./Patterson), Smith, Durante.

Sodnik: Wilmar Roldan (Kolumbija)



Nedelja ob 17.00:

PORTUGALSKA - MEHIKA (Kazan)

Skupina B

1. krog, nedelja ob 20.00:

KAMERUN - ČILE (Moskva)



Ponedeljek ob 17.00:

AVSTRALIJA - NEMČIJA (Soči)

M. R.