Neverjeten preobrat na Camp Nouu - Barcelona v četrtfinalu

Nogometaši Barcelone so postali prva ekipa, ki je v Ligi prvakov nadomestila zaostanek z 0:4. Na povratni tekmi osmine finala je po neverjetni drami v zadnjih minutah ugnala Paris SG s 6:1.

V 88. minuti so bili Parižani še v odličnem položaju. Katalonci so vodili le s 3:1, nato pa je Neymar najprej zadel s prostega strela. V 91. minuti je bil natančen še z zelo sporne enajstmetrovke. Tudi vratar Marc Andre ter Stegen je odšel v napad v zadnjih dveh minutah in v 95. minuti je Sergi Roberto poslal žogo pod prečko po podaji Neymarja.



Suarez hitro načel mrežo Parižanov

Katalonci so začeli sanjsko. V 3. minuti je Rafinha z leve strani podal pred vrata. Parižani niso izbili žoge, Luis Suarez pa jo je s petih metrov poslal proti vratom, Marquinhos jo je skušal izbiti, a mu ni uspelo pred golovo črto. Žoga je s celotnim obsegom prečkala črto za veliko navdušenje na Camp Nouu.

Aytekin spregledal roko Mascherana

V 11. minuti se je Paris SG malce otresel pritiska. Julian Draxler je z leve strani podal pred vrata, Javier Mascherano je z drsečim štartom skušal posredovati, a ga je žoga zadela v roko. Francozi so se pritoževali, vendar sodnik Deniz Aytekin ni pokazal na belo točko.

Barcelona je vse stavila na napad. Napadi so se vrstili, PSG je bil stisnjen pred svoja vrata. Po četrt ure igre je Lionel Messi s prostega strela s 25 metrov streljal prek vrat, čez tri minute je bil od daleč nenatančen še Neymar.

PSG po avtogolu Kurzawe v težavah

Pet minut pred koncem prvega polčasa je Suarez na levi strani kazenskega prostora podal do Andresa Inieste, ki je bil precej oddaljen od žoge, a je Marquinhosu izbil žogo, nato pa se je od Laywina Kuzawe odbila v mrežo.

Messi z enajstih metrov povišal na 3:0

Barcelona je v drugem polčasu potrebovala še dva zadetka in slika na igrišču se ni bistveno spremenila. V 50. minuti je Neymar z leve strani prodrl v kazenski prostor, branilec Thomas Meunier je spodrsnil in Brazilec je padel čez njega. Aytekin je najprej le zamahnil z roko, a ga je pomočnik za golom prepričal, da je prekršek bil. Messi je z enajstih metrov z močnim strelom z levico povišal na 3:0.

Cavani najprej v vratnico ...

Dve minuti pozneje je imel izjemno priložnost PSG. Meunier je ušel Neymarju in z leve strani prodrl v kazenski prostor, podal je pred vrata, kjer je Edinson Cavani stresel vratnico. V 55. minuti je Unai Emery v igro poslal junaka prve tekme Angela di Mario.

... v 62. minuti pa v polno

Parižani so postajali vse bolj nevarni in v 62. minuti je Kurzawa po podaji s prostega strela z glavo podaljšal žogo do Cavanija, ki je z desnico s 13 metrov zabil žogo pod prečko. Marc Andre ter Stegen je bil nemočen.

Di Maria zapravil zaključno žogo

Barcelona je skušala zadeti še četrtič, vendar je puščala veliko prostora. Di Maria se je pet minut pred koncem znašel sam pred vratarjem ter Stegnom, vendar je v zadnjem trenutku z drsečim štartom posredoval Mascherano.

Dva gola Neymarja v treh minutah

Dve minuti pred koncem je Neymar s prostega strela z leve strani mojstrsko zavrtinčil žogo prek živega zidu pod prečko za 4:1. Na vrsti je bilo še pet minut sodnikovega dodatka. V 91. minuti je po dolgi podaji v kazenski prostor Marquinhos oviral Luisa Suareza, Aytekin pa je presenetljivo pokazal na belo točko, saj je Urugvajec zelo hitro padel.

Sergi Roberto veliki junak

Do konca je bilo le še nekaj sekund, ter Stegen je bil že v kazenskem prostoru gostov. Neymar je podal pred vrata, kjer se je Sergi Roberto izognil prepovedanemu položaju in poskrbel za evforijo na Camp Nouu.

Hat-trick Aubameyanga za gladko zmago Borussie

Precej manj napeto je bilo na stadionu Westfalen, kjer je Borussia odpravila Benfico kar s 4:0. Dortmundčani so lovili zaostanek z 0:1 s prve tekme, nadoknadili pa so ga že v 4. minuti. Pierre-Emerick Aubameyang je na daljši vratnici po podaji iz kota zadel z glavo, Christian Pulisic je podaljšal žogo do Gabonca.

Črno-rumeni so še bolj pritisnili na začetku drugega polčasa. Pulisic je v 59. minuti povišal na 2:0 po podaji Lukasza Pisczeka. Portugalci so bili razbiti dve minuti zatem, ko je Marcel Schmelzer z leve strani podal pred vrata, kjer je Aubameyang z bližine zatresel mrežo. Gabonec je hat-trick dosegel v 85. minuti po podaji Erika Durma.

Osmina finala, povratne tekme:

BARCELONA - Paris SG 6:1 (2:0) 0:4

Suarez 3., Kurzawa 40./ag, Messi 50./11-m, Neymar 88., 91./11-m, Sergi Roberto 95.; Cavani 62.



Barcelona: ter Stegen, Mascherano, Pique , Umtiti, Rafinha ( 76./Sergi Roberto), Rakitić ( 84./Andre Gomes), Busquets , Iniesta ( 65./Arda Turan), Messi, Suarez , Neymar .

Paris SG: Trapp, Meunier ( 93./Krychowiak), Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti , Rabiot, Matuidi , Lucas Moura ( 55./di Maria ), Cavani , Draxler ( 75./Aurier).



Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)

BORUSSIA DORTMUND - Benfica 4:0 (1:0) 0:1

Aubameyang 4., 61., 85., Pulisic 59.



Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek , Sokratis ( 88./Ginter), Bartra, Durm, Weigl, Castro , Schmelzer, Dembele (81./Kagava), Pulisic, Aubameyang ( 86./Schürrle).

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisao, Nilsson Lindelöf, Eliseu, Samaris ( 74./Samaris), Pizzi, Salvio ( 64./Jonas), Andre Almeida, Mitroglou, Cervi ( 82./Jimenez).



Sodnik: Martin Atkinson (Anglija)



Odigrano v torek:

Napoli - REAL MADRID 1:3 (1:0) 1:3

Mertens 24.; Ramos 51., 57., Morata 91.



Arsenal - BAYERN 1:5 (1:0) 1:5

Walcott 20.; Lewandowski 55./11-m, Robben 68., Costa 78., Vidal 80., 86.

RK: Koscielny 53./Arsenal

Torek, 14. marca, ob 20.45:

JUVENTUS - PORTO 2:0

LEICESTER - SEVILLA 1:2

Sreda, 15. marca, ob 20.45:

MONACO - MANCHESTER CITY 3:5

ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN 4:2

V krepkem tisku je izid prvih tekem. Žreb četrtfinala bo 17. marca v Nyonu.

