Barcelona se ne predaja, razmišlja le o zgodovinskem podvigu

Benfica v Dortmundu brani gol prednosti

7. marec 2017 ob 17:44,

zadnji poseg: 7. marec 2017 ob 18:02

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so odločeni, da v sredo "sperejo" sramoto, ki jim jo je v prvi tekmi osmine finala Lige prvakov z zmago 4:0 prizadejal PSG.

Barcelona se v formi očitno dviga. Na prvem srečanju po porazu v Parizu je Leganes padel le z 2:1, nato pa so Katalonci v zadnjih dveh krogih španskega prvenstva nadigrali Sporting Gijon in Celto Vigo s 6:1 oziroma 5:0.

"Najtežje nam je bilo v prvih dneh. Poraz nas je zelo prizadejal, a nato smo se pobrali in začeli zabijati gole," pravi napadalec Barcelone Luis Suarez.

Suarez: Moramo biti potrpežljivi

V Ligi prvakov dozdaj še nobeni ekipi ni uspelo nadoknaditi zaostanka štirih golov. "Nič ni nemogoče v nogometu. Če je kdo sposoben nadoknaditi štiri gole, je to Barcelona. Moramo biti potrpežljivi, ne smemo obupati. Tekma traja 94, 95 minut. Želimo se zapisati v zgodovino," pravi Urugvajec.

Smo samozavestni in živi

"Najboljša stvar v nogometu je, da se tudi po visokem porazu lahko hitro pobereš. Počutimo se samozavestno. Smo živi. Mislim, da smo s pomočjo navijačev lahko kos izzivu. Če nam uspe, bo to največja tekma v moji karieri. Moramo se prepričati, da nam lahko uspe. Borili se bomo do konca," je odločen Suarez, ki je v četrtfinalu Lige prvakov leta 2015 PSG-ju zabil dva gola ob zmagi v Parizu s 3:1.

Enrique: Moja vera v napredovanje je neomajna

Ne samo Suarez, tudi trener Kataloncev Luis Enrique, ki po letošnji sezoni odhaja, je prepričan, da njegovo moštvo lahko napreduje v četrtfinale. "Moja vera v napredovanje je neomajna. Tvegali bomo vse. Želimo ustvariti atmosfero, v kateri nam bodo navijači pomagali bolj, kot je to običajno. Dvoboj je videti izgubljen, a borili se bomo do zadnje minute. Ni bilo normalno, da so nas na prvi premagali tako zlahka. Želimo pokazati, da smo boljše moštvo," napoveduje Enrique.

Matuidi: Pripravljeni moramo biti na težke trenutke

Vezist PSG-ja Blaise Matuidi se zaveda, da Barca še ni premagana. "Verjamemo v sebe, a se zavedamo, da je Barcelona sposobna velikih stvari. Uvodne minute bodo zelo pomembne, saj bo nasprotnik želel hitro doseči gol. Moramo biti pripravljeni na težke trenutke," pravi Matuidi. PSG je v zadnjem krogu francoskega prvenstva "le" z 1:0 strl Nancy.

Tuchel: Vemo, da lahko zabijemo veliko golov

V drugi sredini tekmi Borussia Dortmund lovi zadetek zaostanka proti Benfici (0:1). "Počutimo se pripravljene, da izločimo Benfico. V ekipi vlada pravi duh. Moštvo se zaveda, da je sposobno zabiti veliko golov," napoveduje trener Porurcev Thomas Tuchel, ki še ne bo mogel računati na poškodovanega Marca Reusa. "Ne morem vam povedati, kako ga bomo nadomestili. A nedvomno je odsotnost Reusa izguba za nas." Kljub poškodbi Reusa pa Tuchel lahko mirno pričakuje tekmo. Njegovi varovanci so namreč v zadnjem krogu nemškega prvenstva razbili Bayer s 6:2. Blestela sta Ousmane Dembele in Pierre-Emerick Aubameyang, ki je dosegel dva gola.

NOGOMET



LIGA PRVAKOV



OSMINA FINALA, povratne tekme



Sreda ob 20.45:

BARCELONA - PARIS SG 0:4

Verjetni postavi

Barcelona: ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitić, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

PSG: Trapp, Kurzawa, Silva, Marquinhos, Meunier, Verratti, Rabiot, Matuidi, Moura, Cavani, Di Maria.

Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)

BORUSSIA DORTMUND - BENFICA 0:1

Verjetni postavi

Borussia Dortmund: Bürki, Papastathopoulos, Bartra, Piszczek, Durm, Guerreiro, Weigl, Dembele, Schmelzer, Schürrle, Aubameyang.

Benfica: Moraes, Eliseu, Nilsson, Luisao, Nelsinho, Pizzi, Samaris, Salvio, Živković, Mitroglou, Jonas.

Sodnik: Martin Atkinson (Anglija)



Torek ob 20.45:

NAPOLI - REAL MADRID 1:3

ARSENAL - BAYERN 1:5



Torek, 14. marca, ob 20.45:

JUVENTUS - PORTO 2:0

LEICESTER - SEVILLA 1:2



Sreda, 15. marca, ob 20.45:

MONACO - MANCHESTER CITY 3:5

ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN 4:2

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem. Žreb četrtfinala bo 17. marca v Nyonu.

A. V.