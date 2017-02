Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Robert Lewandowski je s hat-trickom dosegel že 19 golov v letošnji sezoni in je na vrhu lestvice strelcev ujel Pierra Emericka Aubameyanga. Foto: EPA Karl-Heinz Rummenigge je Carklu Ancelottiju predal rože in veliko presto pred začetkom tekme. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov polom Hamburga na Allianz Areni ob jubileju Ancelottija

Avtogol Maroha v Leipzigu

25. februar 2017 ob 17:44

München - MMC RTV SLO

Carlo Ancelotti se je na 1.000. tekmi v vlogi trenerja veselil visoke zmage. Hamburger SV je stalna stranka v Münchnu in tudi v letošnji sezoni je prejel pravo lekcijo modernega nogometa (8:0).

Bavarci so v letošnji sezoni prejeli številne kritike, da ne jemljejo prvenstvenih tekem preveč resno. V spomladanskem delu so še v zadnjih minutah prišli do zmage v Freiburgu in Ingolstadtu, prejšnji teden pa so po zelo slabi predstavi v Berlinu v 96. minuti izvlekli točko v Berlinu (1:1).

Črna serija se nadaljuje

V zadnjih letih je HSV doživel že precej polomov na Allianz Areni (6:0, 5:0, 9:2, 8:0 in 5:0). Izbranci Markusa Gisdola so pred dvema tednoma slavili v Leipzigu s 3:0 in ušli z mest, ki vodijo v drugo ligo. Tokrat so bili popolnoma nemočni, na trenutke so spominjali na kakšno mladinsko ekipo.

V uvodne četrt ure so gostje brez težav držali ravnotežje na zelenici, potem pa je v 17. minuti David Alaba ušel po levi strani in v kazenskem prostoru zaposlil Thomasa Müllerja. Vezist, ki mu v letošnji sezoni ne gre po načrtih, je na rabu kazenskega prostora opazil Artura Vidala, Čilenec pa je z močnim strelom z desnico matiral Reneja Adlerja. Takoj v naslednjem napadu je ob zmedeni obrambi gostov do strela z bližine prišel Robert Lewandowski, a je Adler žogo preusmeril v prečko.

V 24. minuti je branilec Mergim Mavraj v kazenskem prostoru podrl Müllerja, z bele točke je Lewandowski poslal Adlerja v napačno smer. Gostitelji so se razleteli po zelenici, Arjen Robben in Douglas Costa sta bila razigrana na obeh krilnih položajih.

Tri minute pred odmorom je Robben na desni strani zaposlil Müllerja, ki je uspel obdržati žogo v polju, našel je Douglasa Costo. Strel Brazilca je Adler še uspel odbiti, a le do Lewandowskega, ki je z desnico poslal žogo pod prečko. Srečanje je bilo do odmora že odločeno.

Razpad sistema pri gostih

Tudi na začetku drugega polčasa je bilo vroče pred Hamburga. Adler se je v 52. minuti izkazal s parado ob strelu Robbna. Nizozemec je dve minuti zatem s peto podal do Lewandowskega, ki je brez težav povišal na 4:0. Obramba gostov je bila popolnoma razredčena, kar je poljski nadadalec unovčil v 56. minuti, ko je sijajno našel Müllerja v kazenskem prostoru. Nemški reprezentant bi lahko zaključil akcijo, a je opazil popolnoma samega Alabo, ki je potisnil žogo v prazno mrežo za 5:0.

Coman vstopil in takoj zadel dvakrat

Ancelotti je po uri igre iz igre potegnil Lewandowskega in Thiaga, vstopila sta Renato Sanches in Kingsley Coman. V 65. minuti je Mats Hummels s svoje polovice z dolgo podajo iskal Comana, žogo je skušal pred Francozom odbiti Johan Djourou, a je to storil zelo nespretno. Podaljšal jo je naravnost do Comana, ki je pritekel sam pred Adlerja in povišal na 6:0. Djourou je delal neverjetne napake, v 69. minuti je skušel blokirati Robbna, a se je žoga odbila do Comana, ki je s 15 metrov z desno nogo zatresel mrežo.

Končni izid je postavil Robben v 87. minuti, v svojem značilnem slogu je sprejel podajo Douglasa Coste, potegnil proti sredini in si žogo nastavil na levico. Mavraj ga je le opazoval, Nizozemec pa je zatresel malo mrežico za končnih 8:0.

Prvi zasledovalec Bayerna ostaja Leipzig, ki je premagal Köln s 3:1. Emil Forsberg je zadel že v 5. minuti, ko je preigral Dominica Maroha in z levico zatresel mrežo. Maroh ni imel svojega dne na Red Bull Areni, v 34. minuti je dosegel še avtogol. Naby Keita je z desne strani podlal predložek pred vrata, Maroh pa se ni uspel umakniti in z levim kolenom je poslal žogo v lastno mrežo. Na začetku drugega polčasa ga je zamenjal Simon Zoller.

Köln se je vrnil v igro v 53. minuti, ko je zadel Jujo Osako. Končni izid je postavil Timo Werner v 65. minuti po podaji razigranega Keitaja.

22. krog:

WOLFSBURG - WERDER 1:2 (1:2)

Mayoral 19.; Gnabry 10., 18.

BAYERN - HAMBURGER SV 8:0 (3:0)

Vidal 17., Lewandowski 24./11-m, 42., 54., Alaba 56., Coman 65., 69., Robben 87.

Bayern: Neuer, Lahm (67./Rafinha), Javi Martinez, Hummels, Alaba, Thiago (60./Coman), Vidal, Robben, Müller, Douglas Costa, Lewandowski (57./Renato Sanches).

Hamburger SV: Adler, Sakai, Djourou, Mavraj, Douglas Santos, Walace, Jung, N. Müller (62./Hunt), Holtby, Kostić (62./Waldschmidt), Gregoritsch (60./Ekdal).

Sodnik: Bastian Dankert

BAYER LEVERKUSEN - MAINZ 0:2 (0:2)

Bell 3., Öztunali 11.

Kampl (Bayer) je igral vso tekmo.

DARMSTADT - AUGSBURG 1:2 (0:0)

Heller 47.; Verhaegh 55./11-m, Bobadilla 85.

FREIBURG - BORUSSIA (D) 0:3 (0:1)

Papastathopoulos 13., Aubameyang 55.,70.

RB LEIPZIG - KÖLN 3:1 (2:0)

Forsberg 5., Maroh 34./ag, Werner 65.; Osako 5e.

Maroh (Köln) je igral do 46. minute.

Danes ob 18.30:

HERTHA - EINTRACHT

Nedelja ob 15.30:

INGOLSTADT - BORUSSIA (M)

Ob 17.30:

SCHALKE - HOFFENHEIM

Lestvica: BAYERN 22 16 5 1 54:13 53 RB LEIPZIG 22 15 3 4 41:22 48 BORUSSIA (D) 22 11 7 4 46:23 40 HOFFENHEIM 21 9 10 2 38:21 37 EINTRACHT 21 10 5 6 25:20 35 HERTHA 21 10 4 7 28:24 34 KÖLN 22 8 9 5 31:22 33 BAYER (L) 22 9 3 10 34:32 30 FREIBURG 22 9 3 10 28:39 30 MAINZ 22 8 4 10 31:37 28 AUGSBURG 22 7 6 9 21:28 27 SCHALKE 21 7 5 9 25:22 26 BORUSSIA (M) 21 7 5 9 23:29 26 WOLFSBURG 22 6 4 12 20:33 22 WERDER 22 6 4 12 28:43 22 HAMBURGER SV 22 5 5 12 21:45 20 INGOLSTADT 21 5 3 13 19:32 18 DARMSTADT 22 3 3 16 15:43 12

A. G.