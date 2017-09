Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Andre Gomes, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Ousmane Dembele, Sergi Roberto in Lucas Digne so bili zelo dobro razpoloženi na zadnjem treningu pred torkovim derbijem. Foto: EPA Paulo Dybala je aprila potopil Barcelono z dvema zadetkoma na prvi četrtfinalni tekmi v Torinu. Foto: Reuters Najdražji nogometaš na svetu Neymar je bil v središču pozornosti ob prihodu v Glasgow. Celtic bo v torek gostil PSG. Foto: Reuters Trener Rome Eusebio Di Francesco se zaveda moči Atletica in stavi na zelo disciplinirano igro. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova sezona Lige prvakov se začenja s poslastico na Camp Nouu

Na derbiju bo sodil Damir Skomina

11. september 2017 ob 20:45

Barcelona - MMC RTV SLO

V torek se začenja nova sezona v Ligi prvakov. To bo zadnja sezona, ko se bodo tekme začenjale ob 20.45. Že uvodni večer se bosta srečala Barcelona in Juventus. Na Camp Nouu bo sodil Damir Skomina.

Katalonci so odlično začeli špansko prvenstvo, v soboto so napolnili mrežo mestnega tekmeca Espanyola (5:0) in si priigrali že štiri točke naskoka pred madridskim Realom. Tudi Juventus ima maksimalnih devet točk v Serie A.

Ekipi sta se srečali v četrtfinalu v lanski sezoni. V Torinu je stara dama z izjemno predstavo zmagala s 3:0, na povratni tekmi pa sta mreži mirovali. Sijajna obramba italijanskih prvakov je bila neprebojna. Juventus se je s tem oddolžil za finalni poraz v Berlinu leta 2015 (1:3).



Poškodovana tudi Chiellini in Mandžukić

Trener stare dame Massimiliano Allegri ima velike težave, saj bodo manjkali številni nosilci igre. Claudio Marchisio in Sami Khedira imata poškodovano koleno, tudi steber obrambe Giorgio Chiellini in Mario Mandžukić nista pripravljena za torkovo tekmo.

"Vsaka sezona je nekaj posebnega. Čaka nas veliko tekem, trenutno še nismo optimalno pripravljeni. Najpomembneje je, da bomo marca še v vseh treh tekmovanjih. Imeli smo nekatere prihode in odhode, a vseeno smo dokaj dobro ujeli tekmovalni ritem. Čaka nas zelo zahtevna preizkušnja, saj je Barcelona poleg madridskega Reala v vlogi favorita za naslov," je pojasnil Allegri.

V sijajni formi je Paulo Dybala, ki je na štirih tekmah v letošnji sezoni dosegel kar sedem golov. Aprila je dvakrat zatresel mrežo Barcelone.

"Ogledal sem si obe tekmi med Barcelono in Juventusom v lanski sezoni. Ni me treba opozarjati na kakovost naših tekmecev. Dybala je vsekakor eden najbolj nevarnih nogometašev, a tudi Gonzalo Higuain in Miralem Pjanić nam lahko povzročata veliko težav," je previden trener Ernesto Valverde.

Oblak, Kampl in Berić že za uvod pred velikimi izzivi

V Ligi prvakov bodo v letošnji sezoni ob nogometaših Maribora igrali še trije Slovenci. V torek čaka velik test nogometaše Anderlechta, ki ga je pred koncem prestopnega roka okrepil Robert Berić. V Münchnu je zelo napeto vzdušje pred to tekmo in Belgicem zagotovo ne bo lahko.

Izvrstni vratar Jan Oblak bo v skupini C z Atleticom gostoval na olimpijskem stadionu v Rimu. Nogometaši Rome bodo spočiti, saj je zaradi slabega vremena odpadla njihova tekma Serie A v Genovi proti Sampdorii. Atletico je izločilnih bojih v zadnjih štirih sezonah izpadel proti mestnemu tekmecu Realu (leta 2014 in 2016 v finalu).

Kevin Kampl je uspešno debitiral v dresu Leipziga v petek v Hamburgu. V sredo bodo rdeči biki gostili Monaco.

Ronaldo vodi na večni lestvici strelcev

Madridski Real bo v letošnjo sezono vstopil v sredo, ko bo obrambo naslova začel doma proti Apoelu iz Nikozije. Cristiano Ronaldo, ki v španskem prvenstvu še prestaja prepoved nastopanja, bo skušal povečati število zadetkov v najbolj elitnem klubskem tekmovanju na svetu. Portugalec je na vrhu večne lestvice strelcev s 105 goli.

Naslednjo sezono tekme ob 19.00 in 21.00

Uefa klubom razdeli približno 1,3 milijarde evrov denarnih nagrad, v naslednjem obdobju (2018–21) pa se bo znesek povečal na 2,4 milijarde evrov letno. Sprememba bo od naslednje sezone pri terminih tekem. Namesto enotne ure 20.45 bosta v naslednji sezoni dve tekmi ob 19.00, šest tekem pa ob 21.00.

1. krog, torek ob 20.45



Skupina A:

MANCHESTER UNITED - BASEL

BENFICA - CSKA MOSKVA



Skupina B:

CELTIC - PARIS SG

BAYERN - ANDERLECHT



Skupina C:

ROMA - ATLETICO MADRID

CHELSEA - QARABAG



Skupina D:

BARCELONA - JUVENTUS

Verjetni postavi:

Barcelona: ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Rakitić, Busquets, Iniesta, Dembele, Suarez, Messi.

Juventus: Buffon, Barzagli, Benatia, Rugani, Alex Sandro, Matuidi, Pjanić, Douglas Costa, Dybala, Sturaro, Higuain.

Sodnik: Damir Skomina

OLYMPIACOS - SPORTING

Sreda ob 20.45, skupina E:

MARIBOR - SPARTAK MOSKVA

Sodnik: Deniz Aytekin (Nemčija)

LIVERPOOL - SEVILLA



Skupina F:

ŠAHTAR - NAPOLI

FEYENOORD - MANCHESTER CITY



Skupina G:

RB LEIPZIG (Kampl) - MONACO

PORTO - BEŠIKTAŠ



Skupina H:

REAL MADRID - APOEL

TOTTENHAM - BORUSSIA DORTMUND

A. G.