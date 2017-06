Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Nik Omladič je našel novega delodajalca v nemški drugi ligi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Omladič ostaja v drugi ligi, a se seli na Bavarsko

Podpisal triletno pogodbo

6. junij 2017 ob 21:18

Izmed slovenskih nogometnih reprezentantov, ki se pred tekmo proti Malti te dni potijo na Brdu, je prvi novega delodajalca našel Nik Omladič. Iz Braunschweiga se seli v Greuther Fürth.

27-letnemu vezistu je pri Eintrachtu, v katerem je igral dve sezoni in pol (65 ligaških tekem, štirje goli, osem podaj), potekla pogodba in se na Bavarsko seli brez odškodnine. Podpisal je triletno pogodbo, zdravniški pregled pa bo opravil po koncu reprezentančne akcije.

Medtem ko je Braunschweig v letošnji sezoni v drugi nemški ligi zasedel tretje mesto in izgubil v kvalifikacijah za prvo ligo proti Wolfsburgu, je Greuther Fürth, ki ga vodi Janos Radoki, končal na osmem mestu.

"Za Nika smo se zavzeli že zelo zgodaj in intenzivno, saj zelo dobro ustreza našim zahtevam. Zelo smo zadovoljni, da nam je uspelo," je za spletno stran kluba iz predmestja Nürnberga povedal športni direktor Ramazan Yildirim.

"Navdušilo me je, kako so se vodilni možje iz kluba borili zame. Dobil sem res dober občutek, tudi med pogovori, zato sem klubu obljubil daljšo zvestobo," je dejal Omladič, nekdanji član Rudarja in Olimpije.

