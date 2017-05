Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je dvakrat zatresel mrežo Seville. Drugi zadetek je bil prava mojstrovina. Foto: Reuters Nacho Fernandez je v deseti minut presenetil Sergia Rica. Foto: Reuters Stevan Jovetić je dvakrat zadel okvir vrat, v drugem polčasu pa je vendarle premagal Keylorja Navasa. Foto: Reuters Neymar je s tremi zadetki blestel ob zmagi Barcelone v Las Palmasu. Foto: Reuters Jan Oblak in strelec izenačujočega gola Stefan Savić. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pomembna zmaga Reala na poti proti naslovu

Neymar v Las Palmasu zabil hat-trick

14. maj 2017 ob 19:56,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 22:32

Madrid, Las Plamas - MMC RTV SLO

Nogometaši Real Madrida so v 37. krogu španskega prvenstva s 4:1 odpravili Sevillo. Z istim izidom je Barcelona v gosteh premagala Las Palmas.

Barca mora tako upati na poraz velikega tekmeca, sicer se bo lovorika znova preselila v prestolnico. Madridčane čaka še zaostala tekma proti Celti Vigo, ki bo v sredo, nato pa bodo v zadnjem krogu gostovali v Malagi, na Camp Nou pa prihaja Eibar. Barca brani naslov, ki ga je osvojila v zadnjih dveh letih, od zadnjega naslova Reala pa mineva pet let.

Real je na Santiago Bernabeuu povedel v deseti minuti, ko je ob Matiasu Kranevittru in Danielu Carricu padel Marco Asensio. Nogometaši Seville so pobirali Asensia in nepozorni čakali, medtem pa je pritekel Nacho Fernandez in brcnil žogo v mrežo. Čeprav so Andaluzijci protestirali, je Alberto Undiano Mallenco zadetek priznal. Prednost je v 23. minuti povišal Cristiano Ronaldo. Do strela je prišel James Rodriguez. Sergio Rico je poskus Kolumbijca ubranil, vendar žogo odbil le do Portugalca, ki jo je pospravil v mrežo.

Sevilla je imela kar nekaj priložnosti za znižanje izida. Stevanu Jovetiću je v 20. in 32. minuti, ko je lepo spodkopal žogo, a zadel le prečko veselje preprečil okvir vrat. Črnogorec se je po lepi dvojni podaji z Joaquinom Correo znašel sam pred Realovimi vrati, vendar se je z obrambo izkazal Keylor Navas, ki je dobro posredoval tudi pred tem, ko je Correa z desne streljal naravnost vanj. Tedaj je imel nogometaš Seville boljše rešitve in dva soigralca v boljšem položaju.

Gostje so odlično začeli drugi del. Vitolo je lepo prodiral, nato pa podal Jovetiću, ki je žogo z roba kazenskega prostora poslal v levi kot Keylorja Navasa. V 78. minuti je dvome o zmagovalcu razblinil Ronaldo. Asensio je podal v prostor Toniju Kroosu, ki je stekel po levi strani v kazenski prostor, nato pa podal Ronaldu, ki je mojstrsko z izjemnim udarcem z levico žogo poslal pod prečko v desni zgornji kot vrat Sergia Rica. Pet minut kasneje je končni izid postavil Kroos, ki je po podaji Nacha zadel z zunanjim delom nogometnega čevlja.

Trojka Neymarja v Las Palmasu

Barcelona je na Gran Canarii slavila na krilih Neymarja. Brazilski napadalec je v 25. minuti načel domačo mrežo. Sergio Busquets je s peto mojstrsko podal Andresu Iniesti, ki je z lepo podajo začel protinapad, Luis Suarez pa je nesebično podal Neymarju, ki je zadel prazno mrežo. Dve minuti kasneje sta Suarez in Neymar zamenjala vlogi. Brazilec se je izkazal s podajo, Urugvajec pa je žogo poslal prek Javija Varasa.

V 63. minuti je Las Palmas znižal. Razredčeno katalonsko obrambo je v protinapadu matiral Pedro Bigas. Toda štiri minute kasneje se je znova zatresla domača mreža. Ivan Rakitić je podal z desne, Neymar pa je z glavo žogo pospravil v gol. Štiri minute zatem je zabil hat-trick, ko je po levi kombiniral z Jordijem Albo.

Jan Oblak je branil vso tekmo v Sevilli, kjer je Atletico remiziral z Betisom (1:1). Daniel Ceballos je z volejem z roba kazenskega prostora v 57. minuti presenetil vratarja slovenske reprezentance, devet minut kasneje pa je za delitev točk zadel Stefan Savić.

REAL MADRID - SEVILLA 4:1 (2:0)

Nacho 10., Ronaldo 22., 78., Kroos 83.; Jovetić 49.

Real Madrid: Navas, Danilo, Varane, Sergio Ramos, Nacho, Kroos, Kovačić (72./Modrić), Asensio, James (60./Casemiro), Ronaldo, Morata (60./Vazquez).

Sevilla: Sergio Rico, Mercado, Carrico, Pareja (46./Montoya), Lenglet, Nzonzi, Kranevitter, Krohn-Dehli (89./Gonzalez), Vitolo, Correa (89./Ben Yedder), Jovetić.

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco

LAS PALMAS - BARCELONA 1:4 (0:2)

Bigas 63.; Neymar 25., 67., 71., Suarez 27.

Las Palmas: Javi Varas, Michel, Bigas, Lemos, Lopes, Mesa, Viera (85./Castellano), Montoro (78./Santana), Boateng, Momo (72./Halilović), Jese.

Barcelona: ter Stegen, Digne (58./Gomes), Marlon, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitić (79./Denis Suarez), Iniesta, Messi, Neymar, Luis Suarez (79.Alcacer).

Sodnik: Jose Luis Gonzalez Gonzalez

REAL BETIS - ATLETICO MADRID 1:1 (0:0)

Ceballos 57.; Savić 66.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



ATHLETIC BILBAO - LEGANES 1:1 (1:0)

Aduriz 14.; Szymanowski 61.



EIBAR - SPORTING GIJON 0:1 (0:1)

Burgui 32.



VILLARREAL - DEPORTIVO 0:0



REAL SOCIEDAD - MALAGA 2:2 (1:1)

Prieto 31./11-m, Bautista 85.; Hernandez 45., Recio 75.

ESPANYOL - VALENCIA 0:1 (0:0)

Gaya 75.

OSASUNA - GRANADA 2:1 (1:1)

Mondragon 24., Kodro 75.; Ramos 41.

Krhin (Granada) je igral vso tekmo.

ALAVES - CELTA VIGO 3:1 (3:0)

Garcia 5., Feddal 18., Deyverson 37.; Aspas 78./11-m.

Lestvica:

BARCELONA 37 27 6 4 112:35 87 REAL MADRID 36 27 6 3 100:40 87 ATLETICO MADRID 37 22 9 6 67:26 75 SEVILLA 37 20 9 8 64:49 69 VILLARREAL 37 18 10 9 53:32 64 ATHLETIC BILBAO 37 19 6 12 52:40 63 REAL SOCIEDAD 37 19 6 12 57:51 63 EIBAR 37 15 9 13 54:47 54 ALAVES 37 14 12 11 40:42 54 ESPANYOL 37 14 11 12 47:49 53 MALAGA 37 12 10 15 49:53 46 VALENCIA 37 13 7 17 55:62 46 CELTA VIGO 36 13 5 18 50:63 44 LAS PALMAS 37 10 9 18 53:71 39 REAL BETIS 37 10 8 19 39:62 38 LEGANES 37 8 10 19 35:54 34 DEPORTIVO 37 7 12 18 40:61 33 SPORTING GIJON 37 7 9 21 40:70 30 OSASUNA 37 4 10 23 40:89 22 GRANADA 37 4 8 25 29:80 20

Tilen Jamnik