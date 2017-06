Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je zadel z bele točke, kar je že njegov 75. gol za Portugalsko. Foto: Reuters VIDEO Gol Lozana in razveljavlj... VIDEO Zadetka iz prvega polčasa... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Portugalska in Mehika z zmagama potrdili polfinale

24. junij 2017 ob 16:53,

zadnji poseg: 24. junij 2017 ob 19:05

St. Peterburg, Kazan - MMC RTV SLO

Iz skupine A Pokala konfederacij so se naprej uvrstili nogometaši Portugalske, ki so v Sankt Peterburgu s 4:0 odpravili Novo Zelandijo, in Mehike, ki so bili v Kazanu z 2:1 boljši od Rusije.

Portugalci in Mehičani, ki na turnirju še niso klonili, so bili v najboljšem položaju že pred zadnjima tekmama, z zmagama pa so tako le še potrdili polfinale. Zaradi visoke zmage nad Novozelandci, ki so v Rusiji trikrat izgubili, so evropski prvaki v skupini zasedli prvo mesto. Razočarali so gostitelji turnirja, ki so drugič izgubili.

Rusi so sicer dobro začeli tekmo. V uvodnih minutah prvega polčasa sta v kazenskem prostoru padla Jurij Žirkov in Fjodor Smolov, vendar pa se sodnik Fahad Al Mirdasi ni odločil za enajstmetrovko. V 24. minuti je nato razigranemu Smolovu veselje preprečila še vratnica. Toda obleganje vrat se je gostiteljem turnirja obrestovalo že minuto kasneje, ko je Aleksandr Golovin prodrl po levi in podal v kazenski prostor. Tam je sprva Aleksandr Erohin reagiral zelo nerodno, ko je zgrešil žogo pri poskusu strela, toda nato je še pravi čas podal na desno, kjer je bil Aleksandr Samedov, ta pa je s strelom po tleh in med nogama Andresa Guardada matiral Guillerma Ochoo. Pet minut kasneje je Mehika izenačila. Dolgo žogo je v kazenski prostor poslal Hector Herrera, z glavo pa je z lobom slabo postavljenega Igorja Akinfejeva presenetil Nestor Araujo.

Visoka zmaga Portugalske

Po nekoliko umirjenem začetku so Portugalci po dobrih 15 minutah začeli prevzemati pobudo in pritiskati na novozelandska vrata. Ricardo Quaresma je v 24. minuti poslal lep predložek z desne strani. Cristiano Ronaldo je prišel do strela, vendar je bil Stefan Marinovic na mestu. Dve minuti kasneje je Quaresma podal z leve, Ronaldo pa je v kazenskem prostoru streljal z glavo, toda zatresel le prečko. Evropski prvaki so v 33. minuti vendarle zadeli.

V kazenskem prostoru je ob Thomasu Doylu in Tommyju Smithu padel Danilo Pereira, ki je tik pred tem z glavo meril malenkost mimo vrat. Z bele točke je zanesljivo zadel Ronaldo, ki je v portugalski majici 75. zatresel mrežo. Le štiri minute kasneje so Portugalci povišali prednost. Eliseu je prodrl po levi, poslal žogo pred vrata, kjer je vtekal Bernardo Silva in žogo pospravil za hrbet Marinovica. Odlični vezist je po strelu preskočil Doyla in nato nerodno stopil, sprva je nadaljeval srečanje, med polčasom pa je mesto na zelenici prepustil Pizziju.

Po 13 minutah nadaljevanja so imeli veliko priložnost Novozelandci, ko je Doyle podal pred vrata. Bruno Alves je bil najprej prekratek in žoga je prišla do Chrisa Wooda, ki pa je nato zadel portugalskega branilca in ostalo je 2:0. Na drugi strani se je z nekaj obrambami izkazal Marinovic. V 64. minuti se je lepo znašel Andre Silva, ki je prejel natančno podajo Joaa Mourinha, vendar je napadalec Portugalske meril naravnost v vratarja. Nani je tri minute zatem zamenjal Ronalda in hitro prišel do strela z ugodnega položaja, toda znova je bil Marinovic na mestu.

Toda Portugalca sta na koncu le spravila žogo za Marinovicev hrbet. Andreju Silvi je uspelo v 80. minuti, ko je Doylu žogo izbil Quaresma. Do nje je prišel novopečeni član Milana, ki se je sprehodil mimo Smitha in žogo poslal nad ramenom Marinovica v mrežo. Nani se je med strelce vpisal v 91. minuti, ko je preigral Dana Inghama in nato natančno streljal.

3. krog, Kazan:

MEHIKA - RUSIJA 2:1 (1:1)

Araujo 31., Lozano 52.; Samedov 25.

RK: Žirkov 68./Rusija

Mehika: Ochoa, Araujo, Diego Reyes (39./Luis Reyes), Moreno, Layun, Jonathan dos Santos, Herrera, Guardado (70./Alanis), Vela (46./Aguino), Hernandez, Lozano.

Rusija: Akinfejev, Vasin, Džikija, Kudriašov, Samedov, Jerohin (70./Smolnikov), Glušakov, Žirkov, Golovin, Buharov (64./Poloz), Smolov (78./Kanunikov).

Sodnik: Fahad Al Mirdasi (Savdska Arabija)

St. Peterburg:

NOVA ZELANDIJA - PORTUGALSKA 0:4 (0:2)

Ronaldo 33./11-m, Bernanrdo Silva 37., Andre Silva 80., Nani 91.

Nova Zelandija: Marinovic, Ingham, Boxall, Durante (74./Smeltz), Smith, Doyle, McGlinchey (37./Tuiloma), Rojas, Thomas, Lewis (65./Barbarouses), Wood.

Portugalska: Rui Patricio, Nelson Semedo, Pepe, Bruno Alves, Eliseu, Bernardo Silva (46./Pizzi), Danilo, Moutinho, Quaresma (83./Gelson), Andre Silva, Ronaldo (67./Nani).

Sodnik: Mark Geiger (ZDA)

Lestvica: PORTUGALSKA * 3 2 1 0 7:2 7 MEHIKA * 3 2 1 0 6:4 7 RUSIJA 3 1 0 2 3:3 3 NOVA ZELANDIJA 3 0 0 3 1:8 0 * - v polfinalu

Tilen Jamnik