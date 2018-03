Priprave na SP - po gavčih Ruse porazile še karioke

Italija proti Argentini, Nemčija proti Španiji

23. marec 2018 ob 19:06

Moskva - MMC RTV SLO

Rusija, gostiteljica svetovnega prvenstva v nogometu, je na stadionu Lužniki v Moskvi na prijateljski tekmi morala priznati premoč enemu izmed favoritov za osvojitev SP-ja, Braziliji (0:3).

Južnoameriška moštva očitno ne ustrezajo Rusom, saj so po novembrskem porazu proti Argentini (0:1) doživeli še težji poraz od Brazilcev. Na stadionu, ki bo 15. julija gostil finale SP-ja 2018, so Rusi v svojo mrežo prejeli kar tri gole, in to vse v drugem polčasu.

Že v prvem polčasu so imeli gostje prevlado, a jim mreže ni uspelo zatresti. Takoj po vrnitvi na zelenico so zagrozili, gol, ki je dolgo visel v zraku, pa so dosegli v 53. minuti. Po predložku z desne strani je poskus Paulihna z glavo ubranil vratar Rusije, žogo je odbil do Mirande, ki je iz bližine brez težav zatresel za 0:1. V 60. minuti je poskusil Philippe Coutinho, ki je odlično preigraval in streljal, žoga se je odbila do Paulinha, ki pa ni bil dovolj učinkovit. Dvojica se je odkupila dve minuti pozneje. Paulinho je svoji ekipi priboril enajstmetrovko, potem ko ga je v kazenskem prostoru za roko povlekel Aleksandr Golovin. 11-m je suvereno izvedel Coutinho.

V 66. minuti je Paulinho po podaji Williana z glavo zlahka povišal vodstvo in s tem postavil končni izid.

Belorusi prek Azerbajdžana

Beloruska nogometna reprezentanca, ki se bo v torek v Stožicah pomerila tudi s slovensko izbrano vrsto, je danes odigrala prijateljsko tekmo v Bakuju in na olimpijskem stadionu premagala Azerbajdžan z 1:0. Edini gol na tekmi je padel že v prvem polčasu, ko je Maksim Medvedov dosegel avtogol.

PRIJATELJSKE TEKME

RUSIJA - BRAZILIJA 0:3 (0:0)

Miranda 53., Coutinho 62./11-m, Paulinho 66.

Rusija: Akinfejev, Kudrjašov, Kutepov, Granat, Kombarov, Golovin, Glušakov (64./Mirančuk An.), Zobnin (85./Erokin), Samedov (80./Smolnikov), Mirančuk Al. (53./Dzagoev, Smolov (71./Zabolotni).

Brazilija: Alisson, Alves, Silva, Miranda (86./Geromel), Marcelo, Coutinho, Casemiro, Paulinho (71./Augusto), Willian (79./Taison), Gabriel Jesus (65./Firmino), Costa.



URUGVAJ - ČEŠKA 2:0 (2:0)

AZERBAJDŽAN - BELORUSIJA 0:1 (0:1)

CIPER - ČRNA GORA 0:0

MAKEDONIJA - FINSKA 0:0



NORVEŠKA - AVSTRALIJA

TURČIJA - IRSKA

GRČIJA - ŠVICA

BOLGARIJA - BiH

MADŽARSKA - KAZAHSTAN

POLJSKA - NIGERIJA

PORTUGALSKA - EGIPT

UKRAJINA - SAVDSKA ARABIJA

SRBIJA - MAROKO

ITALIJA - ARGENTINA

NIZOZEMSKA - ANGLIJA

ŠKOTSKA - KOSTARIKA

NEMČIJA - ŠPANIJA

FRANCIJA - KOLUMBIJA

MEHIKA - ISLANDIJA

PERU - HRVAŠKA

D. S.