11. novembra se bo odprl stadion Lužniki, kjer bo 15. julija finale SP-ja. Foto: EPA

Messi in soigralci bodo 11. novembra odprli stadion Lužniki

Dela stala 341,2 milijona evrov

21. oktober 2017 ob 11:54

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Dvoboj Rusije in Argentine bo prva tekma na prenovljenem stadionu Lužniki v Moskvi, kjer bo na svetovnem prvenstvu med 14. junijem in 15. julijem prihodnje leto sedem tekem, tudi prva in finalna.

Argentinska zveza je potrdila prijateljsko tekmo z Rusi 11. novembra. Sedem mesecev pred svetovnim prvenstvom se bodo gavči s kapetanom in prvim zvezdnikom Lionelom Messijem, ki jih je s sijajno predstavo proti Ekvadorju na zadnji tekmi kvalifikacij tudi popeljal na svetovno prvenstvo, v Rusiji odigrali še eno prijateljsko tekmo. 14. novembra se bodo v Krasnodarju pomerili z Nigerijo. Rusi bodo na ta dan igrali s Španijo v St. Peterburgu.

Olimpijski stadion Lužniki v Moskvi so za potrebe svetovnega prvenstva prenavljali od konca svetovnega prvenstva v atletiki leta 2013 in sprejme 81.000 gledalcev. Župan Moskve Sergej Sobjanin je konec avgusta letos sporočil, da so končali obnovo stadiona, dela pa so stala 341,2 milijona evrov. Obnovitvena dela na Lužnikih so po nekaterih arhitekturnih ocenah dosegla tak obseg, da je mogoče stadion zdaj oceniti kot popolnoma nov. Dobil je samostoječo streho in tudi novo fasado.

