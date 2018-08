Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ruben Belima je na 33 tekmah za Koper dosegel šest golov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Belima se vrača v Prvo ligo - v Domžalah bo nasledil Bizjaka

Podpisal je dveletno pogodbo

15. avgust 2018 ob 17:39

Domžale - MMC RTV SLO

Vodstvo Domžal je po odhodih Matije Široka in Lovra Bizjaka, ki se bosta preizkušala v tujini, poskrbelo za okrepitev. Član rumene družine je postal krilni napadalec Ruben Belima. Občasni reprezentant Ekvatorialne Gvineje ima tudi španski potni list.

Nekdanji nogometaš Kopra je sklenil dveletno pogodbo. Na 33 tekmah v Prtvi ligi TS je dosegel šest zadetkov. Z dobrimi igrami si je priigral prestop v portugalsko drugo ligo, kjer je v zadnji sezoni za Leixoes odigral 23 tekem in se štirikrat vpisal med strelce. Zbral je tudi dvanajst nastopov za člansko izbrano vrsto Ekvatorialne Gvineje.

"Prihajam z močno željo, da bi ekipi pomagal do izpolnitve rezultatskih ciljev in da bi skozi sezono tudi sam postal boljši. Vesel sem, da sem tukaj, prepričan sem, da gre za pravi korak v moji karieri. Domžale odlično poznam in vem, da gre za okolje, ki je v zadnjih sezonah postalo najboljša odskočna deska za napredka željne nogometašev. Veselim se tekem in prihodnosti v rumeni družini," je ob sklenitvi dveletne pogodbe dejal 26-letni Belima.

"Kot rečeno, domžalski klub odlično poznam. Že ko sem nastopal pri Kopru, sem spoznal, da je odlično organiziran, kar se je videlo tudi na igrišču. Domžale so bile v fazi napada najboljša ekipa v Sloveniji, v njihovi igri je bilo ogromno teka in nenehen pritisk na nasprotnika. Ta slog igre mi zelo ugaja, zato se močno veselim dela pod vodstvom Simona Rožmana, ki me je takoj prepričal s svojo usmeritvijo. Še dodatno mi je klub predstavil Senijad Ibričić, skupaj z Nerminom Hodžićem moj soigralec v Kopru. Tudi zavoljo njiju se bom lažje privadil na novo okolje," je še dodal krilni napadalec, ki bo nosil dres s številko sedem.

Oražem: Vnesel bo hitrost in nepredvidljivost

"Ruben prihaja kot zamenjava za Lovra Bizjaka, ki nas je zapustil pred dnevi. Ima podobne karakteristike kot on in bo v našo igro vnesel hitrost in nepredvidljivost. Vsekakor je njegova prednost, da je v Sloveniji že bil, obenem se z nekaterimi našimi igralci že pozna, zato verjamemo, da mu prilagajanje ne bo vzelo veliko časa. Njegove kvalitete so znane, po odhodu iz Kopra je zelo dobro odigral na Portugalskem. Navsezadnje se še dobro spomnimo njegovega zadetka na našem stadionu pred nekaj leti, ko mu je uspela prava mojstrovina," je poudaril športni direktor Matej Oražem, ki je tako poskrbel še za četrto okrepitev v aktualni sezoni.

A. G.