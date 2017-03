Deževje odplaknilo derbi v Novi Gorici. Tekma zdaj v torek.

Na sobotnih srečanjih zmagi Celja in Kopra

4. marec 2017 ob 15:20,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 20:16

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Gorice bi morali v derbiju 23. kroga državnega prvenstva gostiti Maribor, a je bila tekma v Novi Gorici zaradi močnega dežja odpovedana.

Kot je odločil delegat Drago Knafelc, razmočeno igrišče v Športnem parku ni omogačalo izvedbe tekme. Glede na to, da je močno deževalo tudi ob predvidenem začetku srečanja, bi se stanje zelenice le še poslabšalo, ogrožena pa bi bila tudi varnost igralcev.

Tekmeca se bosta po novem merila v torek, 7. marca, ob 16. uri, piše na uradnem računu lige na družbenem omrežju Twitter.

Volaš odločil obračun v Celju

V prvi tekmi dneva je Celje z golom Daliborja Volaša premagalo (1:0) Kalcer Radomlje. Odločitev je padla v 62. minuti, ko je Rudi Požeg Vancaš podal za hrbet gostujoče obrambe, kamor je vtekel Volaš in iz bližine matiral Aljaža Ivačiča. Celjani so bili sicer boljši nasprotnik, Radomljani pa so prežali na protinapade. V enem od njih se je Tin Kramatić sam znašel pred Maticem Kotnikom, a je slednji dobil dvoboj. Volaš je v 90. minuti še drugič zatresel mrežo, a je bil zadetek zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen.

Blažič tragični junak v Domžalah

Na drugi popoldanski tekmi je Koper z 1:0 zmagal v Domžalah. Tragični junak srečanja je bil Miha Blažič, ki je v 37. minuti pospravil žogo za hrbet lastnega vratarja. Jan Andrejašič je poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Blažič z golenico matiral lastnega vratarja Milića. Domžalčani so v nadaljevanju jalovo in brezidejno napadali. Koprčani so se spretno branili, tako da so tri točke odšle na slovensko obalo.

Bo Kronaveter spet zaigral za Olimpijo?

Olimpija, ki je prejšnjo soboto klonila na derbiju, bo v nedeljo gostila Rudar. Velenjčani so poleti v 5. krogu v Stožicah zmagali z 0:2, oktobra pa je bilo Ob jezeru 0:0. Zanimivo bo videti, ali se bo v moštvo Ljubljančanov vrnil Rok Kronaveter, ki mu ni uspelo prestopiti v tujino, na zadnji domači tekmi decembra pa mu je navijaška skupina Green Dragons pokazala, da ga ne želi več v klubu.

Prva liga TS, 23. krog

Torek, 7. marca, ob 16.00:

GORICA - MARIBOR

Tekma je bila zaradi močnega dežja in razmočenega igrišča odpovedana in preložena na torek.



CELJE - KALCER RADOMLJE 1:0 (0:0)

400; Volaš 62.

Celje: Kotnik, Čirjak (46./Cvek), Džinić, Barišić, Pišek, Pungaršek (79./Galešić), Belić, Rahmanović (58./Cvijanović), Požeg Vancaš , Volaš.

Kalcer: Ivačič, Marinšek , Karamatić, Ejup , Lidjan, Balić, Rokavec (67./Jakovljević), Jugovar, Janković (71./Šipek), Cerar, Babunski (54./Nunić).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)

DOMŽALE - KOPER 0:1 (0:1)

500; Blažič 37./ag

Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Žužek (68./Ožbolt), Širok, Husmani, Volarič (46./Matjašič), Vetrih , Majer, Franjić (57./Repas), Firer.

Koper: Antolović, Paljk (46./Križman ), Datković, Gregov, Andrejašič, Hodžić (79./Krivičić), Teijo, Pučko, Pranjić, Pekuson (77./Belima), Ibričić.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)



Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - KRŠKO



Ob 16.55:

OLIMPIJA - RUDAR

Lestvica: MARIBOR 22 15 4 3 43:15 49 OLIMPIJA 22 14 4 4 34:16 46 DOMŽALE 23 12 4 7 46:24 40 CELJE 23 9 4 10 27:26 31 GORICA 22 8 7 7 26:25 31 LUKA KOPER 23 8 7 8 22:27 31 RUDAR 22 6 8 8 28:29 26 KRŠKO 22 4 10 8 21:33 22 ALUMINIJ 22 5 6 11 18:33 21 KALCER RADOMLJE 23 1 6 16 16:53 9

M. R., A. V.