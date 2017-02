Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Stadion Bonifika bo 31. maja gostil pokalni finale. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finale pokala 31. maja v Kopru, Aleš Zavrl se seli k Uefi

Potrjen tudi koledar tekmovanj za naslednjo sezono

16. februar 2017 ob 19:36

Člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije so se sestali na drugi seji v novem mandatnem obdobju. Na tej so med drugim odločili, da bo finalni dan pokalnih tekmovanj znova v Kopru 31. maja.

Najprej bosta na sporedu tekmi mladinskega in ženskega pokala, glavna večerna tekma pa bo tekma finalistov Pokala Slovenije na osrednjem igrišču koprske Bonifike. Polfinalna para sta Olimpija - Maribor in Domžale - Krka, tekmi bosta 5. in 12. aprila.

Člani so sprejeli tudi koledar tekmovanj. Prvoligaško tekmovanje v sezoni 2017/18 se bo predvidoma začelo 15. julija s tekmami prvega kroga, medtem ko bo zadnji jesenski krog, v primeru primernega vremena, odigran 16. decembra (21. krog). Tekmovanje v 2. SNL se bo začelo 5. avgusta, jesenski del pa se bo končal 17. novembra. Poleg omenjenih točk so člani izvršnega odbora sprejeli tudi reprezentančni koledar za leto 2017, ki je v največji meri usklajen s koledarjem tekmovanj NZS in termini mednarodne nogometne zveze.

Izvršni odbor se je seznanil tudi z odstopom Aleša Zavrla z mesta generalnega sekretarja NZS-ja. Zavrl je vlogo generalnega sekretarja Nogometne zveze Slovenije opravljal od februarja 2010 in bo od 1. marca prevzel vodenje oddelka za licenciranje in finančni fair play pri Uefi.

