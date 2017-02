Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za Donatusa Josepha Edafeja je Gorica prvi evropski klub. Foto: Twitter/NDGorica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gorica podpisala s 23-letnim napadalcem Edafejem

Tretja zimska okrepitev kluba iz mesta vrtnic

21. februar 2017 ob 12:42

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nekaj dni pred začetkom spomladanskega dela sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije je vodstva Gorice potrdilo prihod 23-letnega napadalca Donatusa Josepha Edafeja.

Edafe je bil na preizkušnji v Novi Gorici že oktobra, v pripravljalnem obdobju pa je Nigerijec dvakrat zadel v polno na tekmi z Ankaranom Hrvatini, z golom je odločil tudi dvoboj s kranjsko Zarico, kar je bilo dovolj, da so se v novogoriškem taboru odločili, da z njim podpišejo pogodbo.

Gorica njegov prvi evropski klub

"Zelo sem vesel, da je prestop dokončno potrjen. Vsako ponujeno priložnost si želim maksimalno izkoristiti, obenem pa seveda zadeti čim več zadetkov in s tem pomagati ekipi v drugem delu sezone. Gorica je postala moj prvi evropski klub in zares sem ji hvaležen za zaupanje," je ob podpisu pogodbe za klubsko spletno stran dejal Edafe, ki je do zdaj ves čas igral v Nigeriji, njegov zadnji klub pa je bila ekipa Mighty Jets.

Tretja zimska okrepitev

Pred nigerijskim napadalcem sta v zimskem prestopnem roku Gorico, četrtouvrščeno ekipo Prve lige Telekom Slovenije, okrepila še hrvaški napadalec, 19-letni Andrija Filipović, nekdanji nogometaš Rijeke, ki je v Gorico prišel iz Siene, in leto dni starejši Mark Gulič, ki je jeseni kot posojen igralec nosil dres Adrie iz Mirna.

V 22. krogu, prvem v drugem delu sezone, bo Gorica v nedeljo gostovala v Krškem.

Prva liga Telekom Slovenije, 22. krog

Sobota ob 15.00:

KALCER RADOMLJE - ALUMINIJ



Ob 16.00:

RUDAR - DOMŽALE



Ob 20.15:

MARIBOR - OLIMPIJA



Nedelja ob 15.00:

KRŠKO - GORICA



Ob 16.55:

KOPER - CELJE

Lestvica: MARIBOR 21 14 4 3 42:15 46 OLIMPIJA 21 14 4 3 34:15 46 DOMŽALE 21 12 3 6 45:22 39 GORICA 21 7 7 7 24:24 28 CELJE 21 8 3 10 25:25 27 LUKA KOPER 21 7 6 8 20:26 27 RUDAR 21 6 7 8 27:28 25 KRŠKO 21 4 10 7 20:31 22 ALUMINIJ 21 4 6 11 15:33 18 KALCER RADOMLJE 21 1 6 14 16:49 9

M. L.