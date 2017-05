Konec celjskega sodelovanja z ukrajinskimi partnerji

Delovanje kluba ni ogroženo

27. maj 2017 ob 08:32

Celje - MMC RTV SLO/STA

Vodstvo nogometnega prvoligaša iz Celja ne namerava več sodelovati z ukrajinskimi partnerji. Z mesta generalnega direktorja so že razrešili Igorja Dedišina, predstavnika ukrajinskih investitorjev.

Sestala sta se upravni in nadzorni odbor ter ugotovila, da na Češkem registrirano podjetje K Partners Sport Management s.r.o. ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, zato so se odločili za začetek postopka prekinitve sodelovanja. Klub bo šel na samostojno pot v prihodnost, so ob tem sporočili v izjavi za javnost, objavljeni na spletnih straneh kluba. Delovanje kluba zaradi nastale situacije ni ogroženo. Vodstvo bo namreč že v kratkem začelo z iskanjem novih pokroviteljev.

Po končanem prvenstvu strokovno vodstvo čakajo pogovori z nogometaši, ki jim potečejo pogodbe, o morebitnem podaljšanju sodelovanja. "Tako tudi zavračamo vsa namigovanja medijev, da je že prišlo do prekinitev ali podaljšanj pogodb s posameznimi nogometaši. Vse resnične informacije o spremembah v moštvu bomo v prihodnjih dneh, ko in če bo do njih prišlo, objavili na naši spletni strani," so zatrdili v klubu.

Posvetili se bodo mladim domači igralcem

V prihodnje se bo klub še bolj posvetil mladim nogometašem iz Celja in okolice ter razvoju Akademije, skupaj z lokalnim gospodarstvom. Prav tako je še naprej želja, da bi čim prej lahko zagotovili dodatne površine za trening, prednostna naloga pa ostaja čimprejšnja zamenjava trave na nogometnem igrišču Olimp.

Ukrajinski investitorji prek na Češkem registriranega podjetja so konec februarja dokončno vstopili v NK Celje kot poslovni partner, kar so v Celju pospremili z novinarsko konferenco in objavo na spletnih straneh. Prek Ukrajincev so v klub prišli tudi trener Igor Jovićević, pred tem trener Karpatov iz Lvova, pomočnik trenerja Jurij Beno in direktor transferjev Mihajlo Gulordava. Omejeno podjetje in NK Celje sta skupaj ustanovila FC Celje d.o.o., obe strani s 50-odstotnim lastniškim deležem. Glede na podpisani memorandum med NK Celje in vlagatelji so Ukrajinci prevzeli športni del operacije.

T. J.