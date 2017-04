Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Maribor in Olimpija sta v spomladanski del krenila s po 46 točkami. Zdaj jih ima Maribor 64, Olimpija pa 49. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Koper do točke v Kidričevem VIDEO Olimpija ostaja brez zmag... VIDEO Domžale z zmago ostajajo... VIDEO Zahović zadel za mir v Lj... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborčani lahko penino odprejo že v Stožicah

V soboto obračun Maribor - Domžale

18. april 2017 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora nezadržno korakajo proti 14. naslovu državnega prvaka, ki bi ga lahko proslavili že 29. aprila, in to ne kjer koli, ampak na stadionu večnega tekmeca v Ljubljani.

Vijoličasti so z zmago v Velenju zadržali 13 točk prednosti pred Domžalami, ki bodo v soboto v derbiju 30. kroga gostovale v Ljudskem vrtu. Ob morebitni zmagi bi imel Maribor že 16 točk prednosti in priložnost, da z novim uspehom čez teden v Ljubljani proti Olimpiji pet krogov pred koncem tudi teoretično potrdi šesti naslov v zadnjih sedmih letih.

Mariborčani so po treh zaporednih gostujočih remijih in pokalnem izpadu proti Olimpiji tokrat osvojili tri točke v Velenju (0:1). Srečanje je v 39. minuti z volejem odločil Luka Zahović, potem ko je žogo najprej ustavil s prsmi. S tem je prekinil strelski post, ki je vključno s pokalom trajal šest tekem, in se na vrhu lestvice strelcev pri 15 zadetkih izenačil z Dominikom Glavino.

"Fantje so odigrali zrelo, dobro tekmo. Tudi rezultatsko nam je uspelo, kar je bilo v tem trenutku izrednega pomena. To je ena izmed ključnih zmag v boju za prvaka,” je bil po sobotni zmagi zadovoljen trener Maribora Darko Milanič.

Olimpija ne pozna zmage že devet krogov

Po pokalnem preblisku se je Olimpija spet opekla. V dvoboju ekip z najmanj osvojenimi točkami v spomladanskem delu so zmaji proti daleč najslabši ekipi lige komajda izvlekli remi. Za točko je v 88. minuti zadel Leon Benko. S tem so Ljubljančani izgubili tudi stik z drugouvrščenimi Domžalami, ki so s 5:3 odpravile Krško. Olimpija je brez zmage devet krogov, Radomlje deset.

Trener Safet Hadžić je izgovor za slabo igro in polom našel v sredni pokalni tekmi v Mariboru. "Vedeli smo, da bo ta tekma ena izmed najtežjih. Po napredovanju v Mariboru se je bilo težko zbrati, in če nisi osredotočen maksimalno, se zgodi, kar se nam je zgodilo danes," je povedal Hadžić.

30. KROG

Petek ob 20.00:

KALCER RADOMLJE - GORICA

Sobota ob 17.00:

CELJE - ALUMINIJ

Ob 18.00:

KOPER - RUDAR

Ob 20.15:

MARIBOR - DOMŽALE

Nedelja ob 16.55:

KRŠKO - OLIMPIJA

31. KROG

Petek, 28. aprila, ob 20.00:

DOMŽALE - RUDAR

Sobota, 29. aprila, ob 18.00:

GORICA - KRŠKO

Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR

Nedelja, 30. aprila, ob 15.00:

ALUMINIJ - KALCER RADOMLJE

Ob 16.55:

CELJE - KOPER

Lestvica: MARIBOR 29 19 7 3 57:22 64 DOMŽALE 29 15 6 8 57:33 51 OLIMPIJA 29 14 7 8 41:28 49 GORICA 29 12 9 8 39:34 45 CELJE 29 11 8 10 36:33 41 LUKA KOPER 29 9 11 9 31:35 38 RUDAR 29 9 8 12 41:42 35 KRŠKO 29 6 12 11 33:45 30 ALUMINIJ 29 7 8 14 29:45 29 KALCER RADOMLJE 29 1 8 20 20:67 11

R. K.