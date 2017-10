Mešanović in Bohar rešila Maribor v Velenju

Olimpija v soboto v Kidričevem

13. oktober 2017 ob 20:20

Velenje/Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v uvodni tekmi 12. kroga državnega prvenstva z 2:1 premagali Rudar in se vsaj za en dan zavihteli na vrh lestvice.

Rudar je prvi zapretil. Potem ko je žogo grdo zgrešil Jean Claude Billong, je ta v 4. minuti prišla do Johna Maryja, ki je sprožil z obrata s približno desetih metrov in precej namučil Jasmina Handanovića. V nadaljevanju so imeli Mariborčani terensko premoč, a je Rudar brez težav držal ravnotežje in bil celo nevarnejši.

Po veliki napaki Handanovića zadetek Maryja

V 34. minuti je vratar Handanović stekel iz svojih vrat na podajo Ilija Antonova, vendar je žogo grdo zgrešil in jo dobesedno "podaril" Maryju, ki je s kakšnih 20 metrov rutinirano zadel v prazna vrata. Malo kasneje je Anže Pišek z roba kazenskega prostora meril čez vrata. Maribor ni resneje ogrozil vrat Marka Pridigarja. Statistika prvega polčasa: posest žoge 61:39 za Maribor, streli 9:6, v okvir vrat 2:0 - oboje za Rudar.

Mojstrovina Mešanovića za izenačenje

Maribor je v 52. minuti izenačil, za kar je z mojstrovino poskrbel Jasmin Mešanović, ki je žogo prejel kakšnih 20 metov stran od vrat Rudarja, nato pa jo poslal v levi zgornji kot vrat nemočnega Pridigarja. Zares izjemen zadetek. V nadaljevanju je Pridigarja namučil Martin Milec, dve priložnosti pa je zapravil tudi Luka Zahović.

Bohar "odrešil" Mariborčane

V 69. minuti sta pri Mariboru na zelenico vstopila Dare Vršič in Marcos Tavares, ki sta zamenjala Liorja Einbroma in Mešanovića. Vijoličasti so napadali za zmagoviti gol. V 78. minuti se je še ena lepa priložnost ponudila Zahoviću, ki je poskusil s "škarjicami", a je Damjan Vuklišević blokiral položaj. V 82. minuti pa vendarle olajšanje za slovenske prvake. Vršič je z globinsko podajo lepo našel Damjana Boharja, ki je nato z diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora žogo poslal v malo mrežico nemočnega Pridigarja.

Dvoboj je bil s tem odločen, saj Rudar ni imel več moči za izenačenje. V 88. minuti je bil pri domačih izključen še Josip Tomašević, ki se je nešportno obnašal. Končna statistika: posest žoge 63:37, streli 16:11, streli v okvir vrat 6:2 - vse za Maribor.

Preostale štiri tekme bodo v soboto. Do tega kroga vodilna Olimpija bo gostovala v Kidričevem.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 12. krog:

RUDAR - MARIBOR 1:2 (1:0)

2.500; Mary 34.; Mešanović 52., Bohar 82.

: Tomašević 88./Rudar

Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević , Vuklišević , Pišek, Antonov (64./Novak), Bijol (85./Tučić), Trifković, Bolha (74./Vizinger ), Črnčič , Mary.

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Billong, Viler, Vrhovec, Pihler, Bohar, Inbrom (69./Vršič), Mešanović (69./Tavares), Zahović (86./Hotić).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)





Sobota ob 13.00:

TRIGLAV - KRŠKO



Ob 15.00:

DOMŽALE - ANKARAN HRVATINI



Ob 17.00:

GORICA - CELJE



Ob 20.20:

ALUMINIJ - OLIMPIJA

Lestvica: MARIBOR 12 8 4 0 21:8 28 OLIMPIJA 11 8 3 0 23:5 27 RUDAR 12 6 1 5 14:13 19 GORICA 11 5 1 5 12:13 16 KRŠKO 11 4 3 4 19:19 15 DOMŽALE 11 3 4 4 20:14 13 CELJE 11 2 6 3 11:14 12 ALUMINIJ 11 2 4 5 13:18 10 ANKARAN HRVATINI 11 1 3 7 11:27 6 TRIGLAV 11 0 5 6 8:21 5

A. V.