Stadion v Kranju bo ob naslednji domači tekmi Triglava prazen. Foto: www.alesfevzer.com

Na naslednji domači tekmi bodo tribune Triglava samevale

Kranjčani bodo morali odšteti 2.500 evrov

25. april 2018 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Disciplinski sodnik NZS-ja Roman Rogelj je po tekmi 27. kroga Prve lige TS določil, da bo moral Triglav zaradi slabe organizacije in nešportnega vedenja navijačev prvo naslednjo domačo prvenstveno tekmo igrati pred praznimi tribunami.

Zaradi pomanjkljive organizacije tekme in ker niso ukrepali ob nešportnem ter neprimernem vedenju navijačev, pa bodo morali Kranjčani v blagajno NZS-ja nakazati še skupaj 2.500 evrov.

Brez varnosti za sodnike in delegata

"Po koncu tekme ni bilo poskrbljeno za varovanje sodnikov in delegata," je navedel Rogelj in kot olajševalno okoliščino označil dejstvo, da so za varovanje uradnih oseb po svojih najboljših močeh poskušali poskrbeti nekateri predstavniki kluba. Pri tem je bilo ključno tudi žaljenje sodnikov in grožnje s fizičnim obračunavanjem po koncu tekme, polivanje četrtega sodnika s pivom ter metanje pločevinke v smeri prvega pomočnika sodnika.

