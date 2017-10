Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 15 glasov Ocenite to novico! Trener Triglava Siniša Brkić je čestital Igorju Bišćanu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Olimpija v drugem polčasu do zanesljive zmage

20. oktober 2017 ob 20:20,

zadnji poseg: 20. oktober 2017 ob 22:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi 13. kroga Prve lige so nogometaši Olimpije odpravili Triglav s 3:0. Vodilni zmaji so še vedno brez poraza. Prvič po marcu je zaigral tudi Rok Kronaveter.

Trener Olimpije Igor Bišćan je prvič v letošnji sezoni računal tudi na Kronavetra. ki je zadnjič igral marca v Domžalah. Junak iz šampionske sezone 2015/16 je vstopil v 80. minuti in tudi podal iz kota za tretji zadetek.

Nogometaši Olimpije so se s Kranjčani precej časa mučili podobno kot na prvi medsebojni tekmi, ko je bilo v 4. krogu v Kranju 0:0. Triglav, ki je v Ljudskem vrtu iztržil neodločen izid (0:0), pa tokrat ni bil blizu presenečenja.

Poškodba Vombergarja

Andres Vombergar je v 19. minuti zaradi poškodbe stegenske mišice zapustil igrišče, vstopil je Leon Benko. Že v uvodu tekme sta imela lepi priložnosti Nathan Oduwa, njegov strel je vratar gostov Elvis Džafić obranil, ter Nik Kapun, ki po lepi podaji Ricarda Alvesa ni znal spremeniti v zadetek, meril je čez gol. V 29. minuti je po posredovanju kranjske obrambe Kenan Bajrić padel v kazenskem prostoru in zahteval najstrožjo kazen, ki pa je sodnik Bojan Mertik ni zapiskal.

Kranjčani so imeli le eno pravo priložnost, sredi polčasa je ušel Matej Poplatnik, a je Aljažu Ivačiču po slabem strelu niti ni bilo treba posredovati. Pred koncem prvega dela je Džafić ustavil še nevaren strel Benka.

Savić in Alves poskrbela za odločitev

V drugem polčasu so bili gostitelji precej bolj odločni. Stefan Savić je v 54. minuti potegnil v kazenski prostor z leve strani, nato pa kranjskega vratarja premagal z diagonalnim strelom z devetih metrov. Že minuto zatem je lepo priložnost za povišanje zapravil Alves, Oduwa ga je lepo zaposlil s podajo z desne strani. Kranjčani so bili v popolnoma podrejenm položaju. V 57. minuti je Alves z 20 metrov streljal z levo nogo po sredini vrat, Džafić pa ni bil zbran in žoga je končala pod prečko.

Bajrić postavil piko na i

Olimpija je nato znižala ritem. V 80. minuti je ob aplavzu domačih navijačev, s katerimi je nedavno končal nesporazume, prišel tudi Kronaveter. Dve minuti zatem je izvajal kot, žogo je najprej slabo zadel Benko, a je prišla do Bajrića, ki jo je z bližine poslal v mrežo. Triglavani so se pritoževali, da je Benka žoga zadela v roko, a gol je obveljal.

Kabha še leto dni v Ljudskem vrtu

V soboto bodo na sporedu tri tekme, Maribor, ki bo skušal čim bolje pozabiti visok poraz v Ligi prvakov proti Liverpoolu, bo gostil Ankaran.

"Zdaj smo spet pri prvenstvenih izzivih, ko želimo nadaljevati z zmagami. Kot šampioni. Sporočilo igralcem pred tekmo proti Ankaranu je: glave gor in igrati z nasmehom. Pred novimi izzivi imamo novo zvestobo vijoličastemu dresu. Marwan Kabha je podaljšal pogodbo še za eno leto in ostaja pomemben del našega projekta," je poudaril športni direktor Zlatko Zahovič.

13. krog:

OLIMPIJA - TRIGLAV 3:0 (0:0)

Savić 54., Alves 57., Bajrić 82.

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Ilić, Bajrić, Apau , Čanađija, Kapun, Oduwa ( 70./Boateng), Alves ( 80./Kronaveter ), Savić, Vombergar ( 18./Benko).

Triglav: Džafić, Arh Česen, Suljević, Bojić , Kuhar , Podlogar ( 82./Mlakar), Tijanić, Robnik, Krcić ( 72./Bukara), Poplatnik, Majcen ( 64./Žurga).

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Sobota ob 13.00:

CELJE - ALUMINIJ

Ob 15.00:

GORICA - DOMŽALE

Ob 20.20:

MARIBOR - ANKARAN HRVATINI

Nedelja ob 19.00:

KRŠKO - RUDAR

Lestvica: OLIMPIJA 13 10 3 0 28:6 33 MARIBOR 12 8 4 0 21:8 28 RUDAR 12 6 1 5 14:13 19 GORICA 12 6 1 5 14:14 19 DOMŽALE 12 4 4 4 26:14 16 KRŠKO 12 4 3 5 20:22 15 CELJE 12 2 6 4 12:16 12 ALUMINIJ 12 2 4 6 14:20 10 TRIGLAV 13 1 5 7 11:25 8 ANKARAN HRVATINI 12 1 3 8 11:33 6

