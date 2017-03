Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tomaž Petrovič zapušča klop Krškega. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Petroviča na klopi Krškega zamenjal Zorko

Aluminij zaostaja le še točko za Krškim

13. marec 2017 ob 18:50

Krško - MMC RTV SLO

Vodstvo Krškega je po nedeljskem porazu s Celjem odstavilo trenerja Tomaža Petroviča in na njegovo mesto posadilo Roka Zorka.

Petrovič, ki si je šolske klopi delil tudi z olimpijskim prvakom Primožem Kozmusom, se je Krškemu pridružil leta 2014 ter po letu in pol zeleno-bele popeljal do največjega uspeha v zgodovini kluba – do preboja med prvoligaše. V Prvi ligi je Krško tudi obdržal, v letošnji sezoni pa Posavci s 23 točkami zasedajo osmo mesto in pred devetim Aluminijem bežijo za točko. 37-letnega stratega bo na klopi nasledil dve leti starejši Zorko, dozdajšnji vodja krške nogometne šole.

"O prevzemu članske ekipe nisem razmišljal, ker imam v prvi vrsti še veliko svojega dela in ciljev, ki so povezani z mojo funkcijo vodje in trenerja v NŠ-ju. Delo z mladimi nogometaši me resnično veseli in v tem uživam iz dneva v dan. Tako kot je nogomet nepredvidljiv, tako se je v klubu zgodila situacija, ko se je uprava odločila za spremembo na trenerskem mestu. Odločil sem se, da se preizkusim v delu na najvišji ravni nogometa v Sloveniji. Zame je to ogromen izziv, v katerega bom v naslednjih dneh vložil celega sebe. Težko bo preklopiti, vendar upam, da mi uspe v najkrajšem možnem času. Rad pa se bi tudi v svojem imenu zahvalil Tomažu, ki je našemu klubu veliko pomagal na vseh ravneh našega delovanja," je pojasnil Zorko.

Zorko je tudi nekdanji nogometaš Krškega, v 2. SNL je odigral 129 tekem.

