Prva liga: Celje - Domžale 1:0

Derbi kroga bo v nedeljo v Stožicah

29. september 2017 ob 18:45,

zadnji poseg: 29. september 2017 ob 18:55

Celje - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi 11. kroge Prve lige se merita Celje in Domžale. Gostje so v veliki krizi, izgubili so priključek z vodilnim dvojcem v zadnjih tednih.

Celjani pod vodstvom novega trenerja Dušana Kosiča še niso izgubili, neporaženi pa so že zadnje štiri kroge. Na zadnjih treh srečanjih so Celjani osvojili tri točke s tremi izidi 0:0, remizirali so tudi v Ljudskem vrtu in na domačem stadionu z vodilno Olimpijo.

V knežje mesto se je vrnil Simon Rožman, ki v zadnjem mesecu ni uspel nadaljevati sijajnih avgustovsih predstav, ko so Domžalčani blesteli v Evropski ligi proiti Freiburgu in Marseillu. Lanski pokalni prvaki so presenetljivo izpadli v osmini finala letošnjega pokalnega tekmovanja v Murski Soboti. Ran niso zacelili niti v tekmi z Rudarjem prejšnjo nedeljo z 0:1.

11. krog, danes ob 18.45:

CELJE - DOMŽALE 1:0 (-:-)

Dangubić 11.

Celje: Jurhar, Brecl, Džinić, Travner, Vidmajer, Pungaršek, Pišek, Lupeta, Predragović, Štraus, Dangubić.

Domžale: Milić, Dobrovoljc, Husmani, Klemenčič, Širok, Ibričić, Hodžić, Vetrih, Melnjak, Alvir, Bizjak.

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Sobota ob 15.00:

ANKARAN HRVATINI - RUDAR



Ob 17.00:

KRŠKO - ALUMINIJ



Ob 20.20:

MARIBOR - TRIGLAV



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 10 7 3 0 21:4 24 MARIBOR 10 7 3 0 19:7 24 GORICA 10 5 1 4 11:11 16 RUDAR 10 5 1 4 10:11 16 DOMŽALE 10 3 3 4 19:13 12 KRŠKO 10 3 3 4 17:19 12 CELJE 10 2 5 3 10:13 11 ALUMINIJ 10 2 4 4 13:16 10 ANKARAN HRVATINI 10 1 3 6 11:24 6 TRIGLAV 10 0 4 6 8:21 4

A. G.