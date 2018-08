Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Celjani so v tej sezoni trikrat remizirali in enkrat izgubili. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Mariboru bi v Stožicah zelo odgovarjal remi Dodaj v

Prva liga: Celje - Triglav 0:0

Zvečer dvoboj Aluminij - Rudar

18. avgust 2018 ob 17:59

Celje,Kidričevo - MMC RTV SLO

5. krog Prve lige na stadionu Z'Dežele odpirajo nogometaši Celja in Triglava, ob 20.00 pa se bosta v Kidričevem pomerila Aluminij in Rudar.

Celjani in Kranjčani še iščejo prvo tekmo v tej sezoni. Medtem ko je Celje trikrat remiziralo, pa ima Triglav s porazom več točko manj. Lansko sezono se je prvi dvoboj v Celju končal z remijem, na drugem pa so gostitelji slavili s 5:2.

Aluminij je odlično začel sezono, ko je dobil prvi dve tekmi, a je nato – pričakovano – pričakovano klonil proti favoriziranima zasedbama Maribora in Domžal. Rudar je v zadnjem krogu prvič zmagal, ko je bil s 3.2 boljši od Mure. Tudi Velenjčani so klonili proti Mariboru in Domžalam, a v uvodnih dveh krogih sezone.

V nedeljo se bo 5. krog zaključil z večnim derbijem med Olimpijo in Mariborom. Dvoboj iz Stožic, ki bo ob 20.30, boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Še pred tem bo Mura gostila Krško, Gorica pa Domžale.

5. krog, sobota ob 18.00:

CELJE - TRIGLAV 0:0 (-:-)

Celje: Jurhar, Travner, Stojinović, Vidmarjer, Andrejašič, Pungeršek, Štraus, Novak, Pišek, Pečnik Lupeta.

Triglav: Arko, Kumer, Alić, Elsner, Kuhar, Udovič, Tijanić, Afoakwa, E. Kryeziu, Mlakar, Majcen.

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)



Ob 20.00:

ALUMINIJ - RUDAR



Nedelja ob 16.00:

MURA - KRŠKO



Ob 18.15:

GORICA - DOMŽALE



Ob 20.30:

OLIMPIJA - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Lestvica MARIBOR 4 3 1 0 15:2 10 DOMŽALE 4 3 0 1 9:7 9 ALUMINIJ 4 2 0 2 8:10 6 MURA 4 1 2 1 8:5 5 OLIMPIJA 4 1 2 1 6:4 5 GORICA 4 1 2 1 5:8 5 RUDAR 4 1 1 2 5:11 4 CELJE 4 0 3 1 6:7 3 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 TRIGLAV 4 0 2 2 3:9 2

T. J.