Vratar Grega Sorčan bo tudi v naslednji sezoni branil za Gorico. Foto: www.alesfevzer.com

Prva liga: Gorica - Rudar 0:0

Maribor v nedeljo gostuje v Kidričevem

13. maj 2017 ob 17:59,

zadnji poseg: 13. maj 2017 ob 18:08

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nogometaši Gorice in Rudarja odpirajo sobotni del 33. kroga državnega prvenstva, ki ga bosta ob 20.15 zaključila Olimpija in Domžale.

Novogoričani v dvoboj z Velenjčani vstopajo kot favoriti, saj so na lestvici 12 točk pred Štajerci. Varovanci Mirana Srebrniča so v prejšnjem krogu remizirali v Mariboru, s prav tako dobro popotnico pa prihajajo "knapi", ki so s 4:2 strli Olimpijo.

V derbiju ljubljanske kotline Olimpija lovi zmago nad Domžalčani, s katero bi se spet zavihtela na drugo mesto. Obe ekipi se bosta 31. maja pomerili tudi v finalu pokala.

Novi državni prvaki iz Maribora v nedeljo gostujejo v Kidričevem pri Aluminiju.

NOGOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 33. krog

Danes ob 18.00:

GORICA - RUDAR 0:0 (-:-)



Ob 20.15:

OLIMPIJA - DOMŽALE

KALCER RADOMLJE - KOPER 0:4 (0:2)

400; Križman 3., Pučko 36., Belima 56., Tzandaris 91.

Barukčić (Radomlje) je v 65. minuti zapravil 11-m.



CELJE - KRŠKO 1:2 (1:0)

Volaš 32., Arafat Mensah 78., Mujan 93.

Volaš je v 53. minuti zapravil 11-m.

Nedelja ob 16.55:

ALUMINIJ - MARIBOR

Lestvica: MARIBOR 32 20 9 3 60:24 69 DOMŽALE 32 16 6 10 60:37 54 OLIMPIJA 32 15 8 9 44:32 53 GORICA 32 13 11 8 43:37 50 LUKA KOPER 33 12 12 9 41:37 48 CELJE 33 13 9 11 41:37 48 RUDAR 32 10 8 14 45:48 38 KRŠKO 33 7 14 12 36:48 35 ALUMINIJ 32 8 9 15 33:48 33 KALCER RADOMLJE 33 1 8 24 22:77 11

A. V.