Prva liga TS: Domžale - Rudar Velenje 0:0

Sklepni del 10. krog Prve lige Telekom Slovenije

24. september 2017 ob 18:39,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 18:48

Domžale - MMC RTV SLO

Ob 18.45 se je ob Kamniški Bistrici začela zadnja tekma 10. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Domžale gostijo velenjski Rudar.

Domžalčani, ki so letos navduševali v Evropski ligi, v domačem prvenstvu ne blestijo. Trenutno so uvrščeni na peto mesto, po devetih odigranih krogih imajo 12 točk in za današnjim tekmecem, četrtouvrščenim Rudarjem, zaostajajo za točko. V primeru zmage bi se za točko približali tretjeuvrščeni Gorici.

Prva liga Telekom Slovenije, 10. krog

Nedeljska tekma:

DOMŽALE - RUDAR VELENJE 0:0 (-:-)

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Sobotne tekme:

CELJE - OLIMPIJA 0:0

500 gledalcev



GORICA - KRŠKO 2:1 (1:1)

Osuji 21., Kapić 73.; Ejup 6.



TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI 1:3 (1:1)

450; Poplatnik 40./11-m; Burkić 25., Cerovec 62., Zec 85./ag

Petkova tekma:

ALUMINIJ - MARIBOR 2:3 (1:0)

1.500; Tahiraj 15., Nunić 69.; Ahmedi 65., Billong 74., Hotić 89.

RK: Einbrom 82./Maribor

Lestvica: OLIMPIJA 10 7 3 0 21:4 24 MARIBOR 10 7 3 0 19:7 24 GORICA 10 5 1 4 11:11 16 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 9 3 3 3 19:12 12 KRŠKO 10 3 3 4 17:19 12 CELJE 10 2 5 3 10:13 11 ALUMINIJ 10 2 4 4 13:16 10 ANKARAN HRVATINI 10 1 3 6 11:24 6 TRIGLAV 10 0 4 6 8:21 4

M. L.