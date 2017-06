Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Domen Jugovar se je v Domžale preselil iz sosednjih Radomlj. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šesti novinec v Domžalah je Domen Jugovar

Zapolnil bo vrzel po poškodbi Šipka

24. junij 2017 ob 15:20

Domžale - MMC RTV SLO

Domžale pospešeno gradijo člansko moštvo za prihajajočo sezono. Slovenske pokalne prvake je okrepil 20-letni nogometaš Domen Jugovar, ki je nazadnje igral za Radomlje.

Zvezni igralec je v minuli sezoni prvič nastopil v Prvi ligi. Za Radomlje je zbral 24 nastopov. "Po hujši poškodbi Kristijana Šipka smo se morali hitro odzvati in zapolniti nastalo vrzel. Domen je lani, podobno kot Kristijan, v povprečni ekipi kazal zelo solidne predstave. Je še zelo mlad in pripravljen na trdo delo, kar pa je prvi predpogoj, da lahko postaneš član naše ekipe. Ne slepimo se in se zavedamo, da bo potrebno nekaj časa za privajanje na novo okolje, a si od njega veliko obetamo predvsem v drugi polovici sezone," je o šestem novincu povedal športni direktor Matej Oražem.

Član mlade slovenske reprezentance je pred prihodom v Radomlje igral v dresu kranjskega Triglava, v mlajših kategorijah pa se je kalil v Ljubljani pri Olimpiji in Interblocku. V petek je Domžalčane okrepil izkušeni Senijad Ibričić. Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine je pred tem igral za Koper. Nove okrepitve v Domžalah so še Lovro Bizjak, Tilen Klemenčič, Kristijan Šipek, ki bo zaradi poškodbe kolena izpustil prvo polovico sezone, in Faruk Gačan.

T. J.