Širok se iz Domžal seli na Ciper

Njegov soigralec bo vratar Jan Koprivec

8. avgust 2018 ob 17:00

Matija Širok je zapustil Domžale. 27-letni bočni branilec se seli na Ciper. S prvoligašem Pafosem je podpisal dveletno pogodbo. Novim delodajalcem se je že pridružil, z njimi pa bo v teh dneh treniral v Čatežu, kjer je ciprsko moštvo na pripravah.

Pafos je v lanski sezoni nekaj časa vodil Luka Elsner, sezono je končal na desetem mestu v ligi. Njegov soigralec bo vratar Jan Koprivec.

"Ponosen in vesel sem, da sem bil del rumene družine. Ljudje, ki nas spremljajo od zunaj, morda mislijo, da je to le slogan, a gre za nekaj več. Medsebojna povezanost, pristni odnosi in način dela, ki je resnično edinstven, postavljajo ta klub na posebno mesto v mojem srcu. Slovo ni enostavno, sploh ob pogledu na številne lepe trenutke, ki sem jih doživel v Domžalah. Klubu želim vse dobro v prihodnje, nedvomno pa bom zanj tudi na Cipru močno stiskal pesti," je ob slovesu dejal Širok, ki je zbral 56 ligaških, štiri pokalne in štirinajst evropskih nastopov za Domžale. Maja lani se je veselil tudi lovorike v Pokalu Slovenije.

"Po koncu evropske sezone je v našem klubu vedno čas premikov in obdobje, ko se odpirajo nove priložnosti. Takšna se je zdaj ponudila Matiji Široku, ki je domžalskemu klubu v teh letih dal ogromno. Njegov prestop je še ena potrditev dobrega dela v našem klubu, hkrati pa gre za rošado, ki smo jo načrtovali že nekaj mesecev. V ekipi imamo obetavnega, 19-letnega Matijo Roma, ki je dolgo časa potrpežljivo čakal na priložnost in bo zdaj imel možnost, da si izbori redno igranje," je ob sklenitvi prestopa dejal športni direktor Matej Oražem.

A. G.