Športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović ima te dni polne roke dela. Foto: MMC RTV SLO

Kassim Doumbia je 26. julija letos že igral v Ljudskem vrtu. Foto: EPA

V Mariboru pridno oblikujejo ekipo za leto 2018

Pirić in Doumbia že v klubu, Ćavar tik pred vrati

13. december 2017 ob 14:32

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora so trenutno na počitnicah, slačilnica je zaprla vrata, kar pa ne pomeni, da v Ljudskem vrtu vlada tišina.

V klubskih pisarnah se delo nadaljuje v polnem zamahu in znane so že prve novice o podobi ekipe za 2018. Nova člana ekipe sta Kenan Pirić in Kassim Doumbia, pred prestopom pa je še Marijan Ćavar.

Po poročanju spletne strani mariborskega kluba, sta nova člana slovenskega prvaka že postala 23-letni vratar Zrinjskega Pirić in Doumbia, 27-letni branilec iz Malija z belgijskim potnim listom, ki je doslej igral za Hafnarfjordur.

Pred prestopom pa je 19-letni vezist Zrinjskega Ćavar. Zanimivost je, da so bili vsi trije igralci poleti tekmeci vijoličastih.

Zahovič: Pirić eden najbolj nadarjenih vratarjev

O predstavitvi novincev je športni direktor Zlatko Zahovič dejal: "Če začnemo pri vratarju, je Kenan Pirić eden najbolj nadarjenih vratarjev v tem delu Evrope. Reprezentant Bosne in Hercegovine, ki je na klopi ob takšnemu vrhunskemu vratarju, kot je Asmir Begović, ima velik potencial in ni dvoma o njegovih kvalitetah. Ekipi se bo pridružil prihodnje poletje. Dogovorili smo se namreč s predstavniki Zrinjskega, da bo branil v Mostarju do konca letošnje sezone in jim pomagal do želenega naslova, potem pa se bo priključil naši ekipi in povečal konkurenco med vratnicama."

Z Doumbio okrepili obrambno vrsto

"Kassim Doumbia je naš izbor v želji, da okrepimo obrambno vrsto. Na štoperskih položajih smo v končnici jesenskega dela sezone ostali z Markom Šulerjem in Jean-Claudom Billongom, ob Luki Uskokoviću, ki se je izkazal v pokalnem dvoboju z Olimpijo. Aleksander Rajčević je poškodovan, Denis Šme prav tako, Šuler razmišlja o prenehanju igranja, kar upam, da se še ne bo zgodilo tako hitro in morali smo se odzvati, saj je temelj vsake uspešne ekipe trdna obramba. Pri izbiri ni bilo dileme. Vsi smo bili navdušeni po tekmah 3. kvalifikacijskega kroga, ko se je Doumbia izkazal tako v Mariboru kot na Islandiji. Spremljali smo ga in menimo, da bo pomenil ustrezno okrepitev," je povedal Zahović.

Z Zrinjskim imajo dobre odnose

Ob dveh potrjenih se klubu obeta še prihod tretjega novega igralca. "Marijan Ćavar je eden največjih talentov v širši regiji med zveznimi igralci. Z Zrinjskim imamo potrjen dogovor in pričakujemo razplet s prihodom mladega reprezentanta BiH. Za nas je posel sklenjen, z Zrinjskim imamo dobre odnose, pri prvaku BiH delujejo resni ljudje in čakamo, da se klub ter igralec dogovorijo o prestopu," je še pojasnil športni direktor.

M. L.