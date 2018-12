Aleksander Šeliga je branil v kar 19 različniih sezonah Prve lige, vmes pa še dvakrat poskusil srečo v tujini. Foto: BoBo Dodaj v

Vratar Aleksander Šeliga končal kariero

Za reprezentanco branil le 20 minut na tekmi s Katarjem leta 2010

7. december 2018 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji član Olimpije in slovenske nogometne reprezentance Aleksander Šeliga je povedal, da pri 38 letih končuje svojo bogato vratarsko pot. Šele, kot so priljubljenega vratarja klicali soigralci, je za Olimpijo Ljubljano odigral 109 tekem.

Šeliga je za Olimpijo je debitiral septembra 2011 proti Muri, slabih pet let pozneje pa je s soigralci visoko dvignil težko pričakovano lovoriko za najboljše moštvo v državi. Bil je tudi član Olimpije v prvem delu lanske sezone, ko so zmaji tlakovali pot k dvojni kroni po dolgih 25 letih.

Debitiral pri Celju kot 17-letnik

"Mogoče bi bil celo pravi čas končati, ko mi je potekla pogodba z Olimpijo. Ker imam tako zelo rad nogomet in to službo, sem poskusil nadaljevati. Zdaj je zagotovo pravi čas za konec kariere," je za spletno stran Olimpije, kjer je preživel kar sedem let kariere, dejal Šeliga.

Celjan je branil skoraj do 39. leta. V karieri je igral še za matični klub NK Celje, za katerega je v vratih v Prvi ligi debitiral, ko mu je bilo komaj 17 let. Po devetih letih v celjskih vratih se je najprej podal v Slavio Prago, se hitro vrnil v Celje, nato pa se podal k Sparti Rotterdam. Po obdobju pri Olimpiji je nazadnje branil v dresu Drave Ptuj v drugi ligi.

20 minut v reprezentanci, a udeleženec Južne Afrike 2010

Skupno je v 1. SNL Šeliga branil kar na 286 tekmah. Dobri dve leti (2008–2010) je bil rezervni vratar reprezentance Slovenije, kjer pa zaradi Samirja Handanovića ni prišel na vrsto. V reprezentančnem dresu je branil samo na razvpiti pripravljalni tekmi s Katarjem, 3. marca 2010, kjer je dobil 20 minut igre, ko je bil že postavljen končni izid 4:1. Kot eden izmed treh vratarjev se je udeležil svetovnega prvenstva v Južni Afriki 2010.

To. G.