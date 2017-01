Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slobodan Vuk je zadnjo tekmo v Prvi ligi TS odigral 10. decembra proti Mariboru (3:2). Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Alvir iz Domžal k drugi ekipi češkega prvenstva Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vuk na Norveško, Pevnik v Radomlje, McDonough na Kitajsko

Domžale zapustila oba najboljša strelca

4. januar 2017 ob 17:44

Domžale/Radomlje - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Domžal bodo spomladanski del Prve lige TS odigrali brez dveh najboljših napadalcev. Po Marku Alvirju, ki je odšel v praško Slavio, je klub zapustil tudi Slobodan Vuk. Okrepil je norveški Tromso.

Vuk je v Domžalah preživel šest let in je s 37 zadetki najboljši strelec v zgodovini kluba v slovenski prvi ligi. Za sabo ima najboljši jesenski del sezone v karieri: zabil je osem zadetkov in bil z Alvirjem prvi strelec ekipe.

Vuk, ki je ob Kamniški Bistrici zbral 137 tekem, od tega 120 v državnem prvenstvu, se bo novemu klubu priključil po opravljenih obveznostih v slovenski B-reprezentanci. Ta se bo prihodnji teden v Abu Dabiju pomerila s Savdsko Arabijo in Finsko. Tromso je v zadnji sezoni norveškega prvenstva zasedel skromno 13. mesto v 16-članski ligi.

Pevnik dvakrat že deloval v Radomljah

Sosedi Domžalčanov, nogometaši Kalcerja Radomelj, pa so predstavili ime novega trenerja. To je Robert Pevnik, ki je že vodil ta klub v drugi ligi ob koncu jesenskega dela sezone 2011/12 in v spomladanskem delu sezone 2012/13. Nazadnje je bil trener Celja, od koder pa je moral na začetku oktobra oditi po prihodu ukrajinskih vlagateljev v klub.

47-letni Pevnik je v Radomljah nasledil Davida McDonougha, ki je na zadnjih jesenskih preizkušnjah začasno nadomestil Janija Žilnika. Anglež je medtem sprejel vabilo Manuela Pellegrinija in se Čilencu pridružil na Kitajskem v trenerskem štabu prvoligaša Hebei China Fortune.

Po besedah predsednika Radomelj Matjaža Marinška bo McDonough še naprej sodeloval s slovenskim klubom in mu pomagal pri delu, organizaciji in usmeritvah ter doseganju ciljev otroškega in mladinskega pogona.

M. R.