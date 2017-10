Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Preiskave sicer tečejo tudi v Švici, kjer ima Fifa svoj sedež. Foto: EPA Dodaj v

Prva obsodba v procesu Fife - za zapahe funkcionar iz Gvatemale

Trujillo prejel skoraj 200.000 dolarjev podkupnin

26. oktober 2017 ob 11:23

Nekdanji generalni sekretar nogometne zveze Gvatemale Hector Trujillo je bil po preiskovalnem procesu Fife zaradi korupcije obsojen na osem mesecev zapora.

Po odmevnem preiskovalnem procesu Mednarodne nogometne zveze, ki je z vrha odnesla tudi dolgoletnega predsednika Josepha Blatterja, sledijo tudi prve obsodbe. Gvatemalskega nogometnega funkcionarja Trujilla, sicer nekdanjega sodnika, je pristojno sodišče v New Yorku obsodilo na osem mesecev zaporne kazni. Trujillo se je v procesu izrekel za krivega, med letoma 2009 in 2016 je preko podjetja za sklepanje trženjskih pogodb prejel skoraj 200.000 dolarjev podkupnin.

To je prva obsodba ameriške preiskave, ki je pod drobnogled vzela delovanje Fife. V preiskavi od leta 2015 je zajetih več kot 40 oseb in trženjskih agencij. Največkrat naj bi šlo za nepravilnosti pri organizaciji regijskih tekmovanj in kvalifikacijskih tekem za svetovno prvenstvo.

