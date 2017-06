Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zmagovalec Lige prvakov bo znan 26. maja v Kijevu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvak Gibraltarja slavil v Walesu; zgodovinski večer za Kosovo

Prve tekme prvega predkroga Lige prvakov

28. junij 2017 ob 08:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

24 dni po zmagi Real Madrida se je začela nova sezona v nogometni Ligi prvakov. Največje presenečenje uvodnih tekem prvega predkroga je napravil prvak Gibraltarja Europa.

Z zadetkom Gomesa v 78. minuti je Europa na gostovanju z 2:1 premagala prvaka Walesa The New Saints. Klub iz Gibraltarja, ki je sestavljen pretežno iz španskih nogometašev, se je v drugi predkrog uvrstil tudi lani po zmagi nad Pjunikom iz Armenije. Z zmagovalcem tega obračuna se bo v drugem predkrogu pomerila Rijeka, ki jo vodi Matjaž Kek.

Prvič v kvalifikacijah za Ligo prvakov sodeluje prvak Kosova. Trepča 89, ki je prejšnji teden na pripravljalni tekmi na Bledu remizirala z Olimpijo (1:1), je na gostovanju na Ferskih otokih izgubila z 2:1 proti Vikingurju. S prvim zadetkom v najelitnejšem evropskem tekmovanju se je v kosovsko nogometno zgodovino v 39. minuti zapisal Hajdari. Odločitev je padla v 73. minuti, ko je za Vikingur zadel Laval.

Maribor se bo v 2. predkrogu pomeril z Zrinjskim iz Mostarja. Prva tekma bo 12. julija, povratna pa 19. julija v Ljudskem vrtu.

LIGA PRVAKOV, 1. predkrog



ALAŠKERT (ARM) - SANTA COLOMA (AND) 1:0



VIKINGUR (FER) - TREPČA '89 (KOS) 2:1



HIBERNIANS (MAL) - TALLINN (EST) 2:0



THE NEW SAINTS (WAL) - EUROPA (GIB) 1:2



Sreda:

LINFIELD (SIR) - LA FIORITA (SMR)

R. K.