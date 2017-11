Poudarki Kampl ob zmagi Leipziga igral vso tekmo Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jupp Heynckes se je na klop Bayerna vrnil na začetku oktobra, potem ko so odpustili Carla Ancelottija. Foto: Reuters Thorgan Hazard je v 39. minuti z 11-metrovke načel mrežo Bayerna. Foto: Reuters Naldo je v 94. minuti zatresel mrežo za veliko točko Schalkeja. Foto: Reuters Schalke je na lestvici tretji, obdržal je tri točke prednosti pred Borussio. Foto: Reuters Pierre Emerick Aubameyang je v 12. minuti zadel za 1:0, v 72. minuti pa je pri izidu 4:2 prejel rdeči karton. Foto: Reuters Dodaj v

Prvi poraz Bayerna po vrnitvi Heynckesa, Schalke proti Borussii po 0:4 do velike točke

Zgodovinski porurski derbi

25. november 2017 ob 19:14,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 21:33

Dortmund - MMC RTV SLO

Izjemna serija Juppa Heynckesa po vrnitvi na klop Bayerna je končana. Po devetih zaporednih zmagah je prvič okusil grenkobo poraza. V Mönchengladbachu je Borussia premagala oslabljeni Bayern z 2:1.

72-letni Heynckes se je rodil v Mönchengladbachu, kjer je pustil neizbrisen pečat. Na 308 tekmah v Bundesligi je dosegel kar 218 golov in se veselil štirih naslovov nemškega prvaka v sedemdesetih letih.

Na Borussia Parku je imel velike težave, saj je igralski kader precej skrčen. V sredo sta se na tekmi Lige prvakov v Bruslju poškodovala še nosilca igre Arjen Robben in Thiago, ki se bo vrnil šele spomladi.

Hazard natančen z bele točke

Bavarci so imeli pobudo v prvem polčasu, a si večjih priložnosti niso priigrali. Šest minut pred odmorom je Thorgan Hazard prodrl v kazenski prostor, Niklas Süle ga je skušal zaustaviti, žoga pa ga je zadela v roko. Sodnik Manuel Gräfe je takoj pokazal na belo točko. Hazard je streljal z desno nogo, Sven Ulreich se je žoge še uspel dotakniti, a je tik ob vratnici končala v mreži.

Lewandowski v vratnico, Ginter v polno

Dve minuti pred odmorom je Arturo Vidal z glavo podal pred vrata, kjer si je Robert Lewandowski mojstrsko zaustavil žogo in s peto stresel vratnico. V naslednjem napadu je Borussia povedla z 2:0. Lars Stindl je z leve strani prišel do strela, žoga je zadela Matsa Hummelsa in se odbila proti daljši vratnici, kjer je Matthias Ginter z bližine neoviran zatresel mrežo.

Vidal poskrbel za napeto končnico

V drugem polčasu se je pritisk Bayerna stopnjeval. V 66. minuti je rezervist Kingsley Coman z roba kazenskega prostora zadel vratnico. Četrt ured pred koncem je branilec Jannik Vestergaard z glavo izbil žogo iz kazenskega prostora, padla je naravnost na nogo Artura Vidala. Čilenec je z volejem z 20 metrov znižal, vratar Yann Sommer je bil prekratek. Bayern je imel do konca tekme veliko premoč (streli 7:25, posest 28:72 %), a so gostitelji zdržali in se veselili prestižne zmage.

"V prvem polčasu smo igrali brez ritma, v dvobojih nismo bili dovolj agresivni in to je gostiteljem zelo ustrezalo. V drugem polčasu smo močno pritisnili, a več od znižanja nam ni uspelo," je pojasnil Heynckes.

Hoeness želi podaljšati z "Don Juppom"

V petek zvečer je bila v Münchnu letna skupščina kluba, kjer je predsednik Uli Hoeness po razglasitvi odličnega poslovanja kluba dodal, da si lahko predstavlja podaljšanje pogodbe s Heynckesom. Precej bolj skeptičen je o možnosti prihoda napadalca Sandra Wagnerja. Vodstvo Hoffenheima je že sporočilo, da bo januarja zapustil klub, z Bayernom pa potekajo pogovori o odškodnini.

Schalke v 94. minuti do neverjetnega remija

Porurski derbi je popoldne postregel z eno najbolj neverjetnih tekem v zgodovini Bundeslige. Borussia je vodila že s 4:0 po 25 minutah, Schalke pa je v drugem polčasu vstal kot feniks iz pepela (4:4).

Nobena tekma v nemškem prvenstvu ni tako nabita s čustvi. Za navijače je zmaga na tem derbiju največja, pozabijo se vsi porazi s prejšnjih tekem. Trener gostiteljev Peter Bosz se je znašel pod plazom kritik, saj so črno-rumeni brez zmage že dva meseca, izpadli so tudi iz Lige prvakov. V prvem polčasu je Borussia letela po zelenici stadiona Westfalen, potem pa je popolnoma popustila in igralci Schalkeja so uprizorili neverjetno vrnitev. Na koncu so se točke veselili kot zmage.

Borussia v prvem polčasu povozila goste

V 12. minuti Nuri Sahin ni natančno zadel žoge, odbila se je pred vrata, kjer je Pierre-Emerick Aubameyang prišel do strela z bližine, vratar Ralf Fährmann je žogo odbil, a naravnost v roko gabonskega napadalca. Sodnik Deniz Aytekin je zadetek priznal, saj sijajni napadalec roke ni premaknil, ampak ga je žoga zadela z bližine.

Gostje so se ukvarjali le še s sodnikom in popolnoma izgubili kompas na zelenici. V 18. minuti je Sahin podal v kazenski prostor, kjer je Benjamin Stambouli nespretno podstavil desno nogo, Fährmann je že krenil v napačno smer in ni imel možnosti. Dve minuti zatem je Aubameyang ušel po desni strani, poslal je izjemen predložek pred vrata, kjer je Mario Götze z glavo povišal na 3:0. To je bil prvi zadetek za junaka zadnjega svetovnega prvenstva v Braziliji po 344 dneh strelske suše. Atomskih 13 minut Borussie je sklenil Raphael Guerreiro, ki je s sijajnim volejem z levico zadel malo mrežico. Navijači Borussie so bili v ekstazi, ko je sredi prvega polčasa na semaforju pisalo 4:0.

Burgstaller napovedal preobrat

Drugi polčas je Schalke začel odločno. Naldo je v 53. minuti z glavo zatresel mrežo, vendar je bil v prepovedanem položaju. Tri minute zatem je Aubameyang zapravil veliko priložnost za 5:0 in kazen je prišla hitro. Po uri igre je Guido Burstaller zadel z glavo, le štiri minute zatem je bil z bližine natančen Amine Harit po lepem prodoru Jevgenija Konopljanke z leve strani.

Naldo v 94. minuti priigral točko

V 72. minuti je Aubameyang pokosil Harita in si prislužil drugi rumeni karton. Z igralcem več je Schalke vse moči usmeril v napad. Obleganje vrat Borussie se je stopnjevalo. V 86. minuti je Daniel Caligiuri z leve strani prodrl pred vrata, preigral rezervista Dana Axla Zagadouja in z levo nogo mojstrsko zabil žogo pod prečko. Na vrsti je bilo še sedem minut sodnikovega dodatka. V 94. minuti je Konopljanka podal iz kota, visoki branilec Naldo pa je z glavo matiral Romana Weidenfellerja za 4:4. Po koncu tekme je prišlo do prerivanja pred južno tribuno, saj je vratar Fährmann izzval domače navijače na znameniti "rumeni steni" za vrati.

Tedesco: V garderobi odmeva pesem, čeprav smo osvojili "le" točko

"Nisem si mislil, da bo moj prvi porurski derbi tako dramatičen. V prvem polčasu so nas povozili. Pri 4:1 še nisem verjel, da imamo možnosti. Pri 4:2 sem že pomislil, da se lahko zgodi, potem pa smo popolnoma prevladovali. V garderobi je izjemno vzdušje, pesem odmeva, čeprav smo osvojili 'le' točko," je bil navdušen trener Schalkeja Domenico Tedesco.

"Ne morem verjeti, kaj se nam je zgodilo! Aubameyang je imel na nogi 5:0. Vseeno si ne bi smeli privoščiti takega padca v igri," je bil razočaran Bosz, ki se mu trese stolček po odličnem začetku sezone.



13. krog:

BORUSSIA (M) - BAYERN 2:1 (2:0)

Hazard 39./11-m, Ginter 44.; Vidal 74.

Borussia (M): Sommer, Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt, Kramer (11./Jantschke; 46./Johnson), Zakaria, Herrmann, Hazard, Raffael (91./Drmić), Stindl.

Bayern: Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Juan Bernat (45./Coman), Javi Martinez, Tolisso, Rudy (68./Wriedt), Vidal, James Rodriguez (46./Friedl), Lewandowski.

Sodnik: Manuel Gräfe



HANNOVER - STUTTGART 1:1 (0:1)

Füllkrug 76./11-m; Asano 24.

BORUSSIA (D) - SCHALKE 4:4 (4:0)

Aubameyang 12., Stambouli 18./ag, Götze 20., Guerreiro 25.; Burgstaller 61., Harit 65., Caligiuri 86., Naldo 94.

RK: Aubameyang 72.

Borussia (D): Weidenfeller, Toprak, Sokratis, Schmelzer, Weigl, Sahin, Pulišić, Guerreiro (83./Zagadou), Jarmolenko (69./Bartra), Götze (78./Castro), Aubameyang.

Schalke: Fährmann, Stambouli, Naldo, Kehrer (46./Nastasić), McKennie (34./Goretzka), Meyer, Caligiuri, Oczipka, di Santo (34./Harit), Konopljanka, Burgstaller.

Sodnik: Deniz Aytekin



RB LEIPZIG - WERDER 2:0 (1:0)

Keita 34., Bernardo 87.

Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo.

FREIBURG - MAINZ 2:1 (0:0)

Petersen 51., Kath 91.; Berggreen 92.

EINTRACHT - BAYER LEVERKUSEN 0:1 (0:0)

Volland 76.

AUGSBURG - WOLFSBURG 2:1 (0:1)

Gregoritsch 51., Finnbogason 78.; Didavi 40.

RK: Arnold 11./Wolfsburg

Nedelja ob 15.30:

HAMBURG - HOFFENHEIM

Ob 18.00:

KÖLN - HERTHA (Maroh)

Lestvica:

BAYERN 13 9 2 2 31:10 29 LEIPZIG 13 8 2 3 22:15 26 SCHALKE 13 7 3 3 20:14 24 BORUSSIA (M) 13 7 3 3 23:22 24 BORUSSIA (D) 13 6 3 4 33:20 21 BAYER LEVERKUSEN 13 5 5 3 26:18 20 HOFFENHEIM 12 5 5 2 21:15 20 AUGSBURG 13 5 4 4 18:15 19 EINTRACHT 13 5 4 4 14:13 19 HANNOVER 13 5 4 4 16:16 19 STUTTGART 13 5 2 6 13:16 17 MAINZ 13 4 3 6 14:19 15 WOLFSBURG 13 2 8 3 17:19 14 HERTHA 12 3 5 4 16:19 14 FREIBURG 13 2 5 6 9:25 11 HAMBURGER SV 12 3 1 8 10:20 10 WERDER 13 1 5 7 8:16 8 KÖLN 12 0 2 10 4:23 2

A. G.