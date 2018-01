Rdeči vragi v drugem polčasu nadigrali Everton

Liverpool do zmage v 94. minuti

1. januar 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 20:18

V 22. krogu Premier lige je Everton na Goodison Parku izgubil proti Manchester Unitedu z 0:2. Rdeči vragi so se znova zavihteli na drugo mesto.

Ekipa z Old Trafforda je zelo slabo končala leto 2017, z domačima remijema proti Burnleyju (2:2) in Southamptonu (0:0). Tudi tokrat v prvem polčasu niso prikazali prave igre in Jose Mourinho je bil znova zelo nezadovoljen.

V drugem polčasu so gostje začeli odločno. V 47. minuti je nevaren strel Juana Mate s 23 metrov odbil vratar Jordan Pickford. Dve minuti zatem je Španec poskusil še s 25 metrov, stresel je levo vratnico. Everton je bil v podrejenem položaju in v 57. minuti se je znašel v zaostanku. Paul Pogba je na robu kazenskega prostora zaposlil Anthonyja Martiala, ki je z desno nogo zavrtinčil žogo ob vratnici v mrežo.

Rooney ni bil razigran proti nekdanjim soigralcem

Wayne Rooney, ki je najboljši strelec v zgodovini Manchester Uniteda, se proti nekdanjim soigralcem ni izkazal. Sam Allardyce ga je zamenjal po uri igre.

Lingard z evrogolom potrdil zmago

Najlepšo priložnost za izenačenje je zapravil Oumar Niasse, ki je v 71. minuti z glavo streljal mimo vrat. Odločitev je padla devet minut pred odmorom, ko je Jesse Lingard z izjemnim diagonalnim strelom z 20 metrov matiral Pickforda. Znova je podal najboljši igralec tekme Pogba.

Klavan v 94. minuti Liverpoolu zagotovil tri točke

Liverpool je v izjemno napeti tekmi na stadionu Turf Moor premagal Burnley (1:2). Redsi so povedli po uri igre, ko je Sadio Mane z močnim strelom z roba kazenskega prostora poslal žogo pod prečko. Johann Gudmundsson je tri minute pred koncem rednega dela izenačil z glavo iz bližine. Na vrsti so bile še štiri minute sodnikovega dodatka.

V zadnji minuti je Alex Oxlade-Chamberlain s prostega strela podal v kazenski prostor, kjer je Dejan Lovren z glavo preusmeril žogo pred vrata. Ragnar Klavan jo je iz bližine zabil v mrežo.

Klopp: Zelo težko je osvojiti tri točke na tem stadionu

"To je bil fantastičen zaključek tekme. Zelo težko je osvojiti tri točke na tem stadionu. Vedno sem bil zagovornik rotacije v tako napornem ritmu. Imamo širok kader in veliko kakovostnih igralcev. Pristop je bil pravi, morda nismo prikazali sijajne igre, a verjeli smo v zmago do konca," je bil zelo zadovoljen Jürgen Klopp, ki je misli že usmeril proti petku zvečer, ko je na sporedu Merseyside derbi, na Anfield prihaja Everton v 3. kroga Pokala FA.

21. krog:

EVERTON - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:0)

Martial 57., Lingard 81.

Everton: Pickford, Holgate, Keane, Williams, Martina, Davies, Schneiderlin, Vlašić, Rooney (62./McCarthy), Bolasie (62./Lennon), Niasse (81./Calvert Lewin).

Manchester United: de Gea, Lindelöf, Jones, Rojo, Shaw, Ander Herrera, Matić, Mata (92./Tuanzebe), Pogba, Lingard (87./Blind), Martial (77./Rashford).

Sodnik: Andre Marriner



BRIGHTON - BOURNEMOUTH 2:2 (1:1)

Knockkaert 5., Murray 46.; Cook 33., Wilson 79.



BURNLEY - LIVERPOOL 1:2 (0:0)

Gudmundsson 88.; Mane 61., Klavan 94.

Burnley: Pope, Bardsley , Tarkowski, Mee, Taylor, Gudmundsson, Cork, Defour, Arfield (86./Wells), Hendrick (71./Vokes), Barnes.

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Lovren, Klavan, Gomez, Can, Wijnaldum, Mane (72./Roberto Firmino), Lallana (86./Milner), Oxlade-Chamberlain (96./Matip), Solanke.

Sodnik: Roger East





LEICESTER - HUDDERSFIELD 3:0 (0:0)

Mahrez 53., Slimani 60., Albrighton 92.



STOKE CITY - NEWCASTLE 0:1 (0:0)

Perez 73.

Torek ob 20.45:

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE



SWANSEA - TOTTENHAM



WEST HAM - WEST BROMWICH



Ob 21.00:

MANCHESTER CITY - WATFORD



Sreda ob 20.45:

ARSENAL - CHELSEA

Lestvica: MANCHESTER CITY 21 19 2 0 61:12 59 MANCHESTER UTD. 22 14 5 3 45:16 47 CHELSEA 21 14 3 4 39:14 45 LIVERPOOL 22 12 8 2 50:25 44 ARSENAL 21 11 5 5 38:26 38 TOTTENHAM 20 11 4 5 39:20 37 BURNLEY 22 9 7 6 19:19 34 LEICESTER 22 8 6 8 34:32 30 EVERTON 22 7 6 9 25:34 27 WATFORD 21 7 4 10 30:37 25 HUDDERSFIELD 22 6 6 10 18:35 24 BRIGHTON 22 5 8 9 17:27 23 NEWCASTLE 22 6 4 12 20:30 22 BOURNEMOUTH 22 5 6 11 22:34 21 SOUTHAMPTON 21 4 8 9 20:30 20 STOKE CITY 22 5 5 12 23:47 20 CRYSTAL PALACE 21 4 7 10 18:32 19 WEST HAM 20 4 6 10 22:38 18 WEST BROMWICH 21 2 10 9 15:28 16 SWANSEA 21 4 4 13 13:32 16

