Rebić pokvaril Heynckesov labodji spev pri Bayernu

Prvi pokalni naslov za Frankfurt po letu 1998

19. maj 2018 ob 22:24

Berlin - MMC RTV SLO

Nogometaši Eintrachta iz Frankfurta so v finalu nemškega pokala v Berlinu presenetili favorizirani Bayern iz Münchna. Zmagali so s 3:1 in nemški pokal osvojili prvič po 20 letih.

Junak finalnega obračuna je bil Ante Rebić. 24-letni hrvaški vezist, ki barve Eintrachta v letošnji sezoni brani kot posojen član Fiorentine, je dosegel dva zadetka, vključno z odločilnim osem minut pred koncem rednega dela srečanja.

Bayern je sicer prevladoval vso tekmo, varovanci Juppa Heynckesa – ta je Bayern vodil zadnjič v bogati trenerski karieri – so bili izjemno dejavni pred vrati nasprotnika, vendar na žalost njihovih navijačev tudi precej neučinkoviti.

Eintracht udrihal iz protinapadov

Prvi gol je padel v 11. minuti, ko je Rebić po globinski podaji Kevina-Princa Boatenga izkoristil napako Bavarcev na sredini igrišča in iz protinapada z roba kazenskega prostora hladnokrvno zadel za 1:1. Bayern, ki je na odmor odšel v zaostanku še na tretji zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih, je izid izenačil v uvodnih minutah drugega polčasa, zadel pa je kdo drug kot – Robert Lewandowski. Izjemni poljski napadalec, najboljši strelec letošnje Bundeslige, je po podaji Joshue Kimmicha prehitel branilca in s strelom v levi vratarjev kot premagal nemočnega Lukasa Hradeckega. Bayern, ki je ves čas pritiskal na obrambo nasprotnika, je iskal zmagoviti zadetek, nato pa je kot strela z jasnega še drugič na tekmi udaril Rebić.

Gačinović postavil piko na i

Ta je izkoristil novo napako v bavarski igri, zdrvel je v napad, prehitel osrednja branilca in mirno zaključil za 2:1. V zaključku tekme je bilo zelo vroče, Bavarci so zahtevali 11-metrovko, ki pa je glavni sodnik Felix Zwayer po ogledu posnetka ni dosodil. Končni izid je v 96. minuti s tekom čez celotno igrišče in strelom v prazno mrežo postavil rezervist Mijat Gačinović.

Finale nemškega pokala, Berlin:

Bayern - EINTRACHT FRANKFURT 1:3 (0:1)

Lewandowski 53.; Rebić 11., 82., Gačinović 96.



Bayern: Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Martinez, Alcantara ( 64./Tolisso), Müller ( 70./Coman ), James, Ribery ( 87./Wagner), Lewandowski .



Eintracht: Hradecky, Abraham, Hasebe , Salcedo , Da Costa, Wolf ( 60./Gačinović ), De Guzman ( 74./Russ), Mascarell, Willems , Rebić ( 89./Haller), Boateng.



Sodnik: Felix Zwayer

