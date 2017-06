Ronaldo utišal ruske navijače; Mehika le strla "kivije"

V četrtek Kamerun - Avstralija in Nemčija - Čile

21. junij 2017 ob 16:54,

zadnji poseg: 21. junij 2017 ob 21:59

Moskva - MMC RTV SLO

Nogometaši Portugalske so v 2. krogu Pokala konfederacij z 1:0 premagali Rusijo. Mož odločitve na stadionu Spartaka v Moskvi je bil Cristiano Ronaldo.

Ronaldo je zadel že v 8. minuti. Raphael Guerreiro je z leve strani poslal predložek na daljšo vratnico, kjer je osamljeni Ronaldo z glavo matiral vratarja Igorja Akinfejeva. Zamudil je Fedor Kudrjašov.

Portugalska boljši nasprotnik

Ronaldo je imel v 31. minuti še eno veliko priložnost, potem ko je preigraval v kazenskem prostoru in ustrelil, a je bil Akinfejev na mestu. Na drugi strani so Rusi jalovo poskušali priti do izenačenja. Vsi njihovi napadi so se večinoma končali pred kazenskim prostorom Portugalske. Evropski prvaki so bili pač boljši nasprotnik, o čemer priča tudi statistika prvega polčasa: posest žoge 62:38, streli 4:2, streli v okvir vrat 3:0.

Akinfejev preprečil veselje Silvi

Portugalci so bili tudi v nadaljevanju nevarnejši. V 50. minuti je po predložku z desne strani z glavo poskusil Andre Silva, a se je z izjemno parado izkazal Akinfejev. Slednji je bil na pravem mestu tudi v 58. minuti, ko je z velike razdalje sprožil Cedris Soares.

Rusi brez strela v okvir vrat

Na drugi strani so v 60. minuti zapretili tudi Rusi, a so po kombiniranju znotraj kazenskega prostora ostali brez strela v okvir vrat. Še najnevarnejši je bil poskus v sodnikovem podaljšku, ki pa ga je vratar Rui Patricio ubranil. Portugalci so sicer po vodstvu rutinirano nadzirali položaj na zelenici. Končna statistika: posest žoge 58:42, streli 12:10, streli v okvir vrat 6:0 - vse za Portugalsko.

Wood kaznoval Mehičane

Na večerni tekmi v Sočiju je Nova Zelandija proti Mehiki povedla v 42. minuti, ko je zadel Chris Wood. Wood je lepo vtekel na podajo Claytona Lewisa, nato pa s strelom pod prečko matiral Alfreda Talavera. Wood je tako kronal boljšo igro Novozelandcev, medtem ko se je mehiškemu selektorju Juanu Carlosu Osoriu maščevalo podcenjevanje, saj je v primerjavi s prvo tekmo v začetni enajsterici zamenjal kar osem nogometašev. Nova Zelandija je bila nevarnejša (streli 6:5, v okvir 3:1), čeprav je imela Mehika žogo več v nogah (61:39).

Evrogol Jimeneza za izenačenje

Mehičani so na začetku drugega polčasa pritisnili proti vratom Nove Zelandije. Nevarne akcije so se vrstile in v 54. minuti je Mehika izenačila. Žoga je na robu kazenskega prostora prišla do Raula Jimeneza, ki jo je nato iz obrata diagonalno poslal pod prečko. Zares lep zadetek.

Prodor Aquina in zadetek Peralte

Mehičani so bili še naprej nevarnejši. Drugi zadetek je visel v zraku. Dočakali so ga v72. minuti. Javier Aquino se je po levi strani prebil v kazenski prostor, nato pa povratno podal v sredino, kjer je Oribe Peralta sprožil "s prve" in žogo s pomočjo vratnice pospravil za hrbet Stefana Marinovica.

Prečka Thomasa; Smith izbil z golove črte

Nova Zelandija je bila v 85. minuti blizu izenačenju, a je poskus Ryana Thomasa ustavila prečka. Na drugi strani pa bi Jimenez kaj lahko zabil še tretji zadetek, a je njegov poskus z golove črte izbil Tommy Smith. Že v sodnikovem podaljšku je prišlo do prerivanja, v katerega je bilo vpletenih po pet do šest igralcev na obeh straneh. Nekoliko zmedeni sodnik Gambijec Bakary Gassama je podelil le dva rumena kartona, čeprav bi jih moral več. Statistika: posest žoge 66:34, streli 22:10, streli v okvir vrat 10:4 - vse v korist Mehike.

Nova Zelandija je po drugem porazu izgubila možnosti za polfinale, medtem ko se bodo za dve prosti mesti v zadnjem krogu udarile Mehika, Portugalska in Rusija.

NOGOMET

POKAL KONFEDERACIJ

SKUPINA A

2. krog

Moskva:

RUSIJA - PORTUGALSKA 0:1 (0:1)

42.759; Ronaldo 8.

Rusija: Akinfejev, Šiškin (46./Jerohin), Džikja , Vasin, Kudrjašov (83./Buharov), Kombarov (68./Poloz), Samedov , Glušakov , Golovin, Žirkov, Smolov.

Portugalska: Rui Patricio, Guerreiro (66./Eliseu), Alves, Pepe , Soares, Gomes, A. Silva (83./Danilo), Carvalho, Bernardo Silva , Ronaldo, And. Silva (78./Gelson).

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Soči:

MEHIKA - NOVA ZELANDIJA 2:1 (0:1)

Jimenez 54., Peralta 72.; Wood 42.

Mehika: Talavera, Salcedo (33./Moreno 68./Marquez), Araujo, Alanis (46./Herrera), dos Santos, Reyes , Fabian, Aquino, Damm, Peralta, Jimenez.

Nova Zelandija: Marinovic, Wynne, Smith, Durante, Boxall , Ingham (82./Patterson), Thomas , McGlinchey, Lewis (58./Tuiloma), Rojas (73./Barbarouses), Wood.

Sodnik: Bakary Gassama (Gambija)

3. krog, sobota ob 17.00:

MEHIKA - RUSIJA (Kazan)

NOVA ZELANDIJA - PORTUGALSKA

(St. Peterburg)

1. krog:

RUSIJA - NOVA ZELANDIJA 2:0 (1:0)

50.251; Boxall 31./ag, Smolov 69.

PORTUGALSKA - MEHIKA 2:2 (1:1)

34.372; Quaresma 35., Cedric 86.; Hernandez 42., Moreno 91.

Lestvica: MEHIKA 2 1 1 0 4:3 4 PORTUGALSKA 2 1 1 0 3:2 4 RUSIJA 2 1 0 1 2:1 3 NOVA ZELANDIJA 2 0 0 2 1:4 0 Prvi dve ekipi gresta v polfinale.

SKUPINA B



2. krog

Četrtek ob 17.00:

KAMERUN - AVSTRALIJA (St. Peterburg)



Ob 20.00:

NEMČIJA - ČILE (Kazan)

Lestvica: ČILE 1 1 0 0 2:0 3 NEMČIJA 1 1 0 0 3:2 3 KAMERUN 1 0 0 1 0:2 0 AVSTRALIJA 1 0 0 1 2:3 0

Aleš Vozel